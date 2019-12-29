"الشؤون البلدية" تناقش الاستعدادات لمهرجان مطرح في اجتماعها العاشر

مطرح - الرؤية

عقدتْ لجنة الشؤون البلدية بولاية مطرح اجتماعها العاشر للعام 2019م للفترة الثانية، برئاسة سعادة أحمد بن هلال بن سعود البوسعيدي والي مطرح رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة.

وتمَّ خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات مهرجان مطرح الثاني الذي سيُقام في شهر مارس العام المقبل.. وناقش الاجتماع مقترحَ تشغيل سوق مطرح للأسماك والخضراوات والفواكه على فترتين صباحية ومسائية؛ وذلك لمزاولة عملية البيع خلال الفترتين، وأوصت اللجنة بدراسة المقترح وعرضه على البائعين بالسوق وتحديد آلية وكيفية العمل في الفترة المسائية.

واستعرضتْ اللجنة معاناة أصحاب المنازل المتضررة في حي الميناء من جراء هطول الأمطار في الآونة الأخيرة؛ حيث هناك عدد من المنازل تضرَّرت من جراء جريان عدد من الشعاب، ودخولها إلى منازلهم نتيجة عدم وجود تصريف لمياه الأمطار، إضافة إلى أن المخارج الموجودة لا تستوعب كمية المياه التي تتجمع خلال هطول الأمطار، بعدما تأكدت اللجنة من الضرر الواقع على الأهالي في زيارتهم الميدانية.

وتدرس اللجنة مقترح عمل نفق بدارسيت الطويان يهدف إلى فك الاختناقات وانسيابية الحركة المرورية في المنطقة؛ بحيث يكون تحت المخرج المؤدي لتقاطع دارسيت مقابل مبنى رئاسة البلدية للقادمين من جهة الشرق (من مطرح) وعند نهاية الجسر المقابل مركز اللولو، إضافة لنفق آخر يربط بالشارع المحاذي لبلدية مسقط، وذلك بإقامة عبارات أيرلندية أو جسر يتفرَّع منه مخرجان أحدهما باتجاه البلدية والآخر باتجاه مسجد النور.

واستعرضَ الاجتماع موضوع الشارع الممتد من دارسيت الطويان إلى دارسيت الساحل، والمتأثر بمجرى الوادي؛ حيث إنَّ المعالجة الوقتية التي تقوم بها البلدية ليست بحل لهذه المشكلة، ولابد أن تكون هناك معالجة جذرية نظرا للأضرار التي لحقت ببعض مركبات الأهالي نتيجة الحفريات الموجودة بهذا الشارع، خصوصا في الموقع المؤدي لملعب نادي أهلي سداب.