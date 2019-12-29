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90 برنامجا واتفاقية و7 مشاريع استثمارية خلال العام الجاري

جامعة السلطان قابوس تستعرض نجاحات 2019 في إصدار جديد

الأحد 29 ديسمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

جامعة السلطان قابوس تستعرض نجاحات 2019 في إصدار جديد

مسقط - الرؤية

أصدرتْ جامعة السلطان قابوس إحصائية عن نشاطات ونجاحات الجامعة في شتى الميادين والمجالات في العام 2019، والذي يقترب من ختام أيامه.

وقالتْ الجامعة إنَّ العام الحالي سطَّر صفحات مشرقة في كتاب الإنجازات من طلاب وأكاديميين وإداريين وفنيين، وعلى جميع الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وقد بذلوا في سبيل ذلك الكثير من الجهد المتواصل. وعددت الجامعة أبرز ما تحقق خلال 2019؛ منها: اختيارها ضمن أفضل 400 جامعة عالمية في تصنيف QS، وفي المرتبة 379 من بين 1047 جامعة على مستوى العالم، كما حصلت على المركز الثامن على مستوى الوطن العربي من بين 130 جامعة عربية، إضافة إلى كونها من أفضل 1000 جامعة على مستوى العالم في تصنيفي التايمز وشنجهاي الدوليين.

ووقَّعت الجامعة -خلال هذا العام- 90 برنامجا واتفاقية تعاون، كما بلغ عدد الطلاب الدوليين 306 من 45 دولة حول العالم، كما تمَّ تنفيذ 7 مشاريع استثمارية خلال 2019؛ منها: مدرسة صرح الجامعة التي تم افتتاحها رسميًّا، ومحطة وقود 30، إضافة إلى خدمات التصوير والطباعة... وغيرها.

وبلغ عدد الدورات التي نظمها مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بالجامعة 93 دورة، استفاد منها 4606 مشاركين، وبلغ عدد الجهات المستفيدة 136 جهة، كما بلغ عدد الأنشطة والفعاليات المجتمعية 32، ووصل عدد المشاركين فيها 7177 مشاركا.

وحقَّقتْ الجامعة الكثير على عدة أصعدة ومستويات؛ إذ حصلت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية على الاعتماد الأكاديمي لجميع برامجها من "المؤسسة الأوروبية لتطوير الإدارة"؛ لتكون بذلك أول كلية حكومية في الشرق الأوسط تحصل على هذا الاعتماد، وحصلت كلية الحقوق على الاعتماد الأكاديمي من المؤسسة الألمانية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي (FIBAA) لمدة خمس سنوات ابتداءً من 26 يونيو 2019م إلى نهاية ربيع 2024م، وتمَّ اعتماد برنامجي التاريخ والإعلام في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية من المؤسسة الألمانية (AQAS).

ونالتْ كلية الهندسة جائزة أفضل الجهات في تقديم التدريب للطلبة الدوليين ضمن فئة (15 عامًا) على مستوى السلطنة فئة 15 سنة؛ وذلك خلال المؤتمر السنوي لمنظمة آيست (IAESTE) في قبرص. ولعل فوز رواية "سيدات القمر" للروائية العمانية الدكتورة جوخة بنت محمد الحارثية أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية، والتي نقلتها مارلين بوث إلى الإنجليزية بجائزة مان بوكر الدولية 2019 في بريطانيا، هو أحد أهم الإنجازات التي حقَّقها أحد أكاديمي الجامعة نظرا لأهمية هذه الجائزة العالمية التي تأتي ثانيا بعد جائزة نوبلش.

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