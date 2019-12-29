الإثنين.. انعقاد مؤتمر القانون العماني الرابع

مسقط - العمانية

تُنظِّم مؤسسة القانون والحياة -بالتعاون مع البنك الوطني العماني- غدًا الإثنين، مؤتمر القانون العماني الرابع التخصصي، بعنوان "إنجازات تشريعية وقانونية إلى مراتب عالمية".

ويهدفُ المؤتمر إلى نشر الوعي القانوني والتعريف بالجوانب التاريخية والتطور والتجدد في القانون العماني، وتعريف الشركات والأفراد بالقوانين في الجوانب التجارية والمالية، وحفظ الحقوق بين الأفراد.

ويتضمَّن المؤتمر عِدَّة محاور متنوعة؛ منها: المنظومة التشريعية وإدارتها، وسيركز على توثيق القوانين العمانية عبر الجريدة الرسمية، ودور التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- في تنظيم الشؤون القانونية والرؤى المستقبلية للقانون العماني وفق توجهات السلطنة لخطط الدولة نحو رؤية عُمان 2040.