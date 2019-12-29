الأحد, 29 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

قانون الاستثمار الجديد

الأحد 29 ديسمبر 2019 08:27 ص بتوقيت مسقط

قانون الاستثمار الجديد

أيام قليلة ويبدأ سريان قانون استثمار رأس المال الأجنبي، والتي ستكون خير بداية لعام جديد، يحمل الكثير من التوقعات الإيجابية بشأن اقتصادنا الوطني، في ظل جهود الحكومة الرشيدة لتعزيز مصادر الدخل، وزيادة الإيرادات غير النفطية، في إطار البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي.

وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثل أحد موارد هذا التنويع الاقتصادي، ففي ظل الاعتماد الكبير على عائدات النفط في الميزانية العامة للدولة، وتراجع أسعار الخام ومن ثم انخفاض هذه العائدات، كان من الضروري التوجه نحو القطاعات غير النفطية، ولا شك أنَّ دخول الاستثمار الأجنبي في تلك القطاعات سيُحقق الأهداف المرجوة. فالسلطنة تزخر بالعديد من القطاعات الواعدة، وفي المقدمة منها القطاع السياحي، والذي تشير التوقعات إلى أنه ينمو بمعدلات إيجابية خلال السنوات القليلة المقبلة، ويتوازى مع هذه التوقعات جهود مقدرة من الجهات المعنية بالقطاع لتنميته، وقد شهدنا افتتاح عدد من المشروعات السياحية خلال المرحلة الماضية وعلى رأسها مطار مسقط الدولي الجديد الذي يمثل عنصر جذب كبير للقطاع السياحي.

إنَّ الاستثمارات الأجنبية لا تتعارض البتة مع الاستثمارات الوطنية، بل إنها مكلمة لها، فجميع مشاريع الاستثمار من شأنها أن توفر العديد من فرص العمل وتنعش الاقتصاد الوطني.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 يونيو 2019

قانون الاستثمار الجديد بين التسهيل والتحفيز

المزيد

20 يناير 2016

حلقة عمل حول قانون الاستثمار الأجنبي الجديد

المزيد

11 يناير 2016

"التجارة والصناعة": تعديل قانون الاستثمار الأجنبي يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بالسلطنة

المزيد

17 يناير 2016

"التجارة والصناعة": إلغاء رخص القيد الإلزامية واشتراطات الملكية المحلية والحد الأدنى لقيمة الاستثمار.. أبرز تعديلات قانون الاستثمار الأجنبي

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

استكشافات الغاز تعزز فرص السلطنة في التصدير

الاقتصاد - محلي

مسؤولون وخبراء يشيدون بمستوى جودة الإسمنت المحلي

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

18.8 % انخفاضا في إنتاج وقود السيارات بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

توقيع اتفاقية لإنشاء مركز فحص اللياقة الطبية في مدينة سمائل الصناعية

المحليات - أخبار

"التجارة والصناعة" تبدأ العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي.. الخميس

الاقتصاد - محلي

هطول أمطار على بعض المناطق .. وطقس غائم على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة