طائرة السلام تتمسك بصدارة الدور الأول قبل محطته الآخيرة

الرؤية - إسحاق الحارثي

اختتمت مساء اليوم الجولة قبل الآخيرة من دوري الدرجة الأولى للكرة الطائرة للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠م والتي أقيمت يومي الجمعة ٢٧ والسبت ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩م من خلال ثلاث لقاءت.

في اللقاء الأول خسر نادي 3/1 أهلي سداب أمام السلام بنتيجة تقدم اهلي سداب في الشوط الأول بنتيجة 25-23 وعاد السلام ليخطف الأشواط الثلاثة على التوالي 16-25 و 14-25 و 17-25.

اقيمت المباراة بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

أدار اللقاء الحكم الدولي مهنا الريامي حكم أول وساعده الحكم الدولي حمد الريامي حكم ثاني وفي طاولة التسجيل بدر الصارمي و علي المشايخي، وراقب الحكام الحكم الدولي سالم الجامودي وراقب المباراة علي بن سليمان البلوشي.

وفي المباراة الثانية تمكن نادي السيب من الفوز على نادي البشائر بنتيجة 3/0 سجل السيب التقدم في الشوط الأول بنتيجة 25-16 وحاول البشائر للعودة للمباراة من خلال تقليص فارق النقاط في الشوط الثاني الذي خسره بنتيجة 25-22 وكان قاب قوسين او ادنى من خطف الشوط الثالث إلا أن بخبرة لاعبي السيب إستطاع أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 26-24.

أقيمت المباراة بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ادار اللقاء الحكم الدولي علي المشايخي حكم اول وساعده الحكم الثاني بدر الصارم وفي طاولة التسجيل الحكم الدولي مهنا الريام وساعده الحكم الدولي حمد الريامي وراقب الحكام الحكم الدولي سالم الجامودي وراقب المباراة علي بن سليمان البلوشي.

وفي المباراة الثالثة والآخيرة ضمن الجولة الرابعة تمكن نادي الكامل والوافي من الفوز على نادي صحار بنتيجة 3/2 في مباراة ماراثونية تقدم فيها صحار بشوطين إلا أن خبرة لاعبي السلام حالت دون ان يحقق صحار المفاجأة وتمكن من الفوز في الأشواط الثلاثة جاءت نتائج الأشواط 29-27 و 27-25 لصالح صحار و 22-25 و 15-25 و10-15 لصالح السلام.

ومن خلال ختام الجولة يتصدر السلام الترتيب العام للدوري بعد ان لعب 4 مباريات فاز في 4 لم يخسر اي مباراة له من النقاط 11 وله من الأشواط 12 وعليه 4.

وياتي السيب في المركز الثاني بعد ان لعب 4 مباريات فاز في 3 مباراتين وخسر مباراة واحده له من النقاط 10 وله من الأشواط 11وعليه 4.

وحل نادي الكامل والوافي في المركز الثالث بعد ان لعب 4 مباريات فاز في 3 مباراتين وخسر مباراة واحده له من النقاط 8 وله من الأشواط 11 وعليه 7.

ويأتي في المركز الرابع نادي صحار بعد ان لعب 4 مباريات فاز في مباراة واحده وخسر 3 مباريات له من النقاط 4 وله من الأشواط 7 وعليه 10.

ويأتي في المركز الخامس نادي أهلي سداب بعد ان لعب 4 مباريات فاز في مباراة واحده وخسر 3 مباريات له من النقاط 3 وله من الأشواط 5 وعليه 10.

ويحل أخيراً في المركز السادس نادي البشائر بعد ان لعب 4 مباريات لم يسجل اي فوز وخسر جميع المباريات الأربع وبدون نقاط وله من الأشواط ١ وعليه 12.