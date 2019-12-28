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تراجع مبيعات "وقود 91" إلى 9.8 مليون برميل بنهاية نوفمبر

18.8% انخفاضا في إنتاج وقود السيارات بالسلطنة

السبت 28 ديسمبر 2019 07:36 م بتوقيت مسقط

18.8% انخفاضا في إنتاج وقود السيارات بالسلطنة

 

مسقط – العمانية

انخفض إنتاج المصافي والصناعات البترولية من وقود السيارات بالسلطنة في نوفمبر الماضي بنسبة 8ر18 بالمائة مقارنة بشهر أكتوبر، وفق الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وانخفض إنتاج وقود السيارات العادي (91) بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنهاية نوفمبر 2018 ليصل إلى 12 مليونًا و587 ألفًا و400 برميل فيما بلغت مبيعاته 9 ملايين و774 ألفًا و300 برميل كما بلغت صادراته 3 ملايين و628 ألفًا و200 برميل بارتفاع نسبته 10 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2018م.

وارتفع إنتاج وقود السيارات ممتاز (95) بنسبة 15 بالمائة ليبلغ بنهاية نوفمبر 2019م إلى 12 مليونًا و467 ألفًا و700 برميل لترتفع مبيعاته أيضا بنسبة 23 بالمائة لتبلغ 11 مليونًا و979 ألفًا و300 برميل في حين بلغت الصادرات 683 ألف برميل بارتفاع نسبته 18 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2018م.

ومقارنة بنهاية نوفمبر 2018م، انخفض إنتاج زيت الغاز (الديزل) بنسبة 11 بالمائة ليصل إلى 24 مليونًا و600 ألف برميل فيما ارتفعت مبيعاته بنسبة 4 بالمائة لتبلغ 14 مليونًا و116 ألفًا و100 برميل وانخفضت صادراته بنسبة 20 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018م لتصل إلى 10 ملايين و588 ألفا و200 برميل.

وارتفع إنتاج وقود الطائرات بنسبة 6 بالمائة ليصل إلى 12 مليونًا و947 ألفًا و900 برميل كما ارتفعت مبيعاته بنسبة 3 بالمائة لتبلغ 4 ملايين و506 آلاف و300 برميل وارتفعت صادراته بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 8 ملايين و261 ألفًا و400 برميل.

وسجل إنتاج غاز البترول المسال ارتفاعا نسبته 1 بالمائة ليصل إلى 6 ملايين و349 ألفًا و200 برميل لترتفع مبيعاته أيضا بنسبة 4 بالمائة مسجلة مليونين و440 ألفًا و100 برميل فيما انخفضت صادراته بـ 1 بالمائة لتصل إلى 3 ملايين و888 ألفًا و200 برميل.

وفيما يخص البتروكيماويات فقد انخفض إنتاج البنزين بنسبة 21 بالمائة مقارنة بنهاية نوفمبر 2018م ليصل إلى 177 ألفًا و100 طن متري وبلغت صادراته 175 ألفًا و900 طن متري.

وبلغ إنتاج الباراكسيلين 627 ألفًا و800 طن متري فيما سجلت صادراته 622 ألفًا و800 طن متري.

وانخفض إنتاج البولي بروبلين بنسبة 7 بالمائة مسجلًا 214 ألفًا و300 طن متري فيما انخفضت مبيعاته بنسبة 21 بالمائة لتسجل 32 ألفًا و700 طن متري وارتفعت صادراته بنسبة 3 بالمائة لتبلغ 191 ألفًا و800 طن متري.

 

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