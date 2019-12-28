توقيع اتفاقية لإنشاء مركز فحص اللياقة الطبية في مدينة سمائل الصناعية

◄ الهنائي: المركز إضافة جديدة ومهمة للمنظومة الصحية بالسلطنة

◄ الحسني: المركز ترجمة لجهود "مدائن" لتسهيل الخدمات داخل المدن الصناعية

مسقط- الرؤية

وقّعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" مع وزارة الصحة اتفاقية لإنشاء مركز فحص اللياقة الطبية في مدينة سمائل الصناعية، وذلك في إطار التخطيط الاستراتيجي لإدارة وتوجيه وتقديم الخدمات الصحية ضمن الخطط الوطنية للتنمية بما فيها المشروعات الإنمائية والبرامج الصحية وغيرها ومُتابعة تنفيذها وتقديمها.

ويُقدم المركز خدماته للمستثمرين المتواجدين داخل المدينة الصناعية وخارجها، وقّع الاتفاقية سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، ومن جانب المؤسسة، هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي لـ"مدائن".

من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيطـ، إنه من منطلق التخطيط الاستراتيجي لإدارة وتوجيه وتقديم الخدمات الصحية في إطار الخُطط الوطنية للتنمية بما فيها المشروعات الإنمائية والبرامج الصحية، وفي إطار التعاون المستمر والمثمر لما فيه المصلحة العامة بين وزارة الصحة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مركز فحص اللياقة الطبية بمدينة سمائل الصناعية.

وأضاف الهنائي أنَّ التوقيع يأتي حرصًا من وزارة الصحة والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة، وتحسباً لانتشار أي مرض مُعدٍ قد يصاحب فئة العمالة الوافدة، المقيمين أو التي يتم استقدامها إلى أرض السلطنة.

وأوضح الهنائي، أن إنشاء المركز بمدينة سمائل الصناعية بتمويل كامل من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" سيكون إضافة جديدة وهامة للمنظومة الصحية وبالأخص مراكز فحص اللياقة الطبية المنتشرة في السلطنة، وسيساهم بعد إنشائه وتشغيله في تخفيف الضغط على مراكز اللياقة الطبية الأخرى، والتسهيل على المراجعين لهذا المركز من تكبد عناء الذهاب إلى مسافات طويلة كما هو متبع حالياً.

وأشار الهنائي إلى المردود الإيجابي لبرنامج فحص الوافدين الذي بدأت وزارة الصحة في تنفيذه أواخر عام 1991م ودوره الهام في الحد من انتشار الأمراض المُعدية عن طريق العمالة الوافدة القادمة للبلاد، وتوفير بيئة عمل صحية سليمة للمواطنين والمقيمين.

بدوره أشار هلال بن حمد الحسني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" إلى أنَّ إنشاء مركز فحص اللياقة الطبية يأتي في ظل الجهود الحثيثة لتقديم جميع الخدمات والتسهيلات داخل المدينة الصناعية للمستثمرين وأصحاب الأعمال بصورة خاصة وسكان الولاية بصورة عامة.

وأشار الحسني إلى أنَّه بجانب هذا المشروع، تعمل المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" في الفترة الحالية على تنفيذ واستكمال مجموعة من المشاريع ذات القيمة المضافة في مدينة سمائل الصناعية مثل مشروع البنى الأساسية للمدينة الذي سيتم الانتهاء منه بنهاية العام الحالي، وكذلك مشروع المبنى الإداري والتسهيلات بمدينة سمائل الصناعية، والذي يتوقع استلامه في الربع الأخير من العام المُقبل 2020، إضافة إلى وجود مشروع مركز الدفاع المدني داخل المدينة الصناعية، والذي يعد من المشاريع التي يجري التباحث فيها مع الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف.

وأوضح الحسني أن المدينة الصناعية توفر مشاريع صغيرة أخرى مثل المقاهي والمطاعم ومراكز تدريب العاملين وأيضا توفير محطة نقل الديزل حفاظاً على سلامة البيئة والمياه الجوفية.

ويبلغ عدد المراكز هذا العام 22 مركزا متوزعا على جميع المحافظات، كما تقوم وزارة الصحة باعتماد عدد من المؤسسات الصحية الخاصة لتساند هذه المنظومة بشكل جزئي لتحقيق أهداف البرنامج ليتماشى مع أحدث المعايير التشخيصية في هذا المجال.

ويبذل العاملون في مراكز اللياقة الطبية المتوزعة في جميع محافظات السلطنة، جهوداً كبيرة حيث إن حركة النمو والبناء التي شهدتها السلطنة منذ بزوخ فجر النهضة المباركة صاحبتها الحاجة إلى استقدام أعداد كبيرة من العمالة الوافدة للمشاركة في جميع الأصعدة التنموية، وبذلك أصبح الوافدون جزءا من المجتمع العماني، يؤثرون ويتأثرون بجميع أنماط الحياة ولاسيما الصحية. وهنا برزت الحاجة إلى إنشاء نظام أو برنامج لتقييم لياقتهم الطبية للإقامة والتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية التي يمكن أن تهدد أو تؤثر سلباً على صحة المجتمع والمواطنين.

وبدأ تنفيذ برنامج فحص الوافدين لغرض الإقامة في السلطنة في أواخر عام 1991، وعمل هذا البرنامج بصورة كبيرة على الحد من إمكانية إقامة وافدين يعانون من بعض الأمراض المعدية التي قد تشكل عبئا صحيا واقتصاديا على السلطنة، كما ساهم في خلق بيئة عمل صحية وسليمة.