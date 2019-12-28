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كشافة الداخلية يطلعون على الخبرات الإرشادية بمحافظة مسندم

السبت 28 ديسمبر 2019 07:28 م بتوقيت مسقط

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مسندم - الرؤية

نظَّمتْ اللجنة المحلية لمسابقة التفوق والإرشاد بمحافظة الداخلية، زيارة إلى محافظة مسندم؛ ضمت عددًا من قادة المفوضية الكشفية والإرشادية بالمحافظة.

شملتْ الزيارة -التي تأتي لتكريس مبدأ التعاون القائم بين المفوضيات لتبادل الخبرات والتعارف- الاطلاع على وحدة مدرسة أبو بكر الصديق، وهناك تعرف الوفد الزائر على أهم الأنشطة والفعاليات والمشاريع التربوية والكشفية التي نفذتها المدرسة، كما التقوا بإدارة الوحدة والمتمثلة في مدير المدرسة وقادتها وشاهدوا عروضا، واطلعوا على السجلات والمعارض والمخيم الكشفي.

وتخلَّل الزيارة الاطلاع على أهم المواقع الطبيعية والتراثية التي تتميز بها المحافظة في ولاية بخا، وتم فيها إعداد برنامج كشفي على شاطي الولاية كالطهو الخلوي، وممارسة بعض الرياضات الشاطئية، وتم أيضا زيارة إلى خور شم وقراه الجميلة، إضافة لزيارة جزيرة التلغراف وممارسة رياضة التسلق على الجبال.

وعن الزيارة، قال القائد أحمد بن عبدالله الهميمي رئيس قسم الكشافة والمرشدات بمحافظة الداخلية، تأتي ضمن خطة اللجنة المحلية لمسابقة التفوق الكشفي والإرشادي بمفوضية الداخلية والرامية إلى مد يد الصداقة والتعارف بين القادة في مختلف محافظات السلطنة.

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