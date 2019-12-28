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يضم أكثر من 5000 قطعة أثرية

"بيت قرش" بولاية نزوى شاهد على التاريخ والثقافة العمانية العريقة

السبت 28 ديسمبر 2019 07:27 م بتوقيت مسقط

"بيت قرش" بولاية نزوى شاهد على التاريخ والثقافة العمانية العريقة

 

نزوى - العمانية

تَزْخَر ولاية نزوى بمحافظة الداخلية بالكثير من الأماكن والمواقع السياحية الأثرية المهمة التي تجذب السياح والزوار إليها من مختلف المناطق، ومنها: متحف "بيت قرش"، الذي يعتبر من المتاحف المتخصصة ويحتوي على أندر وأقدم العملات المسكوكة والمخطوطات والآثار القديمة، ويضم أكثر من 5000 قطعة أثرية.

ويقع متحف "بيت قرش" في قلعة نزوى الأثرية، ويزود الباحثين والمختصين بالمعلومات التاريخية العمانية، ويمتاز المتحف بفنه المعماري الداخلي الفريد، ويهدف لكسب المعرفة والتتبُّع في التاريخ عن الحضارة العمانية منذ القدم.

ويقول جمال بن محمد الكندي الباحث في التراث العماني ومؤسس متحف "بيت قرش": إن فكرة إنشاء متحف بيت قرش جاءت قبل 6 سنوات بضم وحفظ المقتنيات الأثرية المهمة، وبعد ذلك نشرها وعرضها للجمهور، ولتصحيح المعلومات والمسار التاريخي في هذا المجال.

ويهدف "متحف بيت قرش" إلى تعريف الأجيال القادمة والحالية بتاريخ عمان وما قدمه السابقون من الأئمة والسلاطين كُل في مجاله، والتعريف بالمصطلحات والمسميات واستخداماتها، والتقييد وحفظ المعلومات وعرضها في جميع أقسامه، وهو متحف بإدارة عمانية.

وأضاف الكندي: إن المتحف يتكون من 7 أقسام، وكل قسم له زاوية معينة بالتخصص الذي يحتويه، منها (قسم تاريخ النقود والمسكوكات) ويحتوي على 3000 قطعة نقدية معدنية وورقية، وفيه تعرض العمليات التجارية بداية من المقايضة إلى العملات الورقية، كما تقدم هذه القاعة نبذة عن أول النقود المسكوكة في عمان والعالم.

وفي قسم (المخطوطات وأدوات الكتابة) بمتحف "بيت قرش" يوجد عدد من الأدوات المستخدمة في حفظ أدوات الكتابة عبر الزمان؛ مثل: الطين، الحجر، العظام، الجلد والورق، كما يحتوي القسم على النسخ الأصلية من المصاحف وأجزاء القرآن الكريم والكتب المخطوطة والطوابع والوثائق، إضافة لأدوات طالب العلم المستخدمة عبر مختلف الأزمنة.

ويوجد في المتحف "قسم الأسلحة"، وتعرض فيه الأسلحة التقليدية بمختلف أنواعها بداية من الأسهم الحجرية في الألف الثالث قبل الميلاد وإلى نهاية القرن العشرين؛ حيث يحتوي على أكثر من 200 قطعة وهي عبارة عن أسهم حجرية وبنادق ومدافع وسرابيل الحرب.

وفي قسم "الحلي وأدوات الصياغة" في "بيت قرش" تُعرض الملبوسات العمانية من الفضة والمصوغات لمختلف الولايات ذات الجودة العالية والصناعة النزوانية، كما يوجد "قسم الخزف الإسلامي"؛ حيث يحتوي هذا القسم على القطع الإسلامية من الخزف والفخار التي تعبر عن الحضارة الإسلامية خارج عمان وداخلها من فترة الإسلام الأولى، وإلى القرن السابع الهجري ويبين علاقة عمان بالأقاليم من حولها.

كما يوجد في المتحف "قسم الأحافير العمانية"، وتُعرض فيه القطع المتحجرة من الحفريات والأشجار التي تنمو بأرض عمان، وهي تعرض للزائر وتوضح تاريخ عمان الجيولوجي من بدايته قبل 250 مليون سنة إلى 50 مليون سنة وتبين التضاريس والطبيعة العمانية.

وفي "قسم الناسخ والتجليد"، يحتوي هذا القسم على أدوات الجمار والتقليد والختم العماني في التجليد بصفته المتميزة، كما تُعرض فيه أدوات الناسخ والتي تمكن الزائر من المشاركة في هذه التجربة.

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