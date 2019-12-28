الإثنين.. افتتاح مبنى الخدمات الجديد لمركز شرطة محوت

محوت - الرؤية

تفتتح شرطة عُمان السلطانية، صباح غد الإثنين، المبنى الجديد لمركز شرطة محوت، ومبنى خدمات الشرطة بالولاية في محافظة الوسطى؛ وذلك تحت رعاية سعادة الشيخ معضد بن محمد اليعقوبي محافظ الوسطى، وبحضور اللواء سليمان بن محمد الحارثي مساعد المفتش العام للشرطة والجمارك للشؤون الإدارية والمالية، وعدد من المكرمين وأصحاب السعادة، وكبار ضباط شرطة عمان السلطانية، وقوات السلطان المسلحة، والأجهزة الأمنية والمشايخ والرشداء والمواطنين.

وسوف يقدِّم مركز شرطة محوت الجديد أفضل الخدمات الأمنية والشرطية في مجالات الجوازات والإقامة والأحوال المدنية والمرور للمواطنين والمقيمين، والذي سيعمل على سرعة وتسهيل إنجاز المعاملات وتقريبها لهم.