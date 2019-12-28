مديرية الخدمات الصحية بظفار تكرم 70 من الفئات التمريضية

ظفار – الرؤية

نظمت دائرة التمريض بالمديرية العامة للخدمات الصحية، لمحافظة ظفار، مساء أمس، يوم التمريض المفتوح لعام 2019 بقاعة منتجع ملينيوم صلالة.

ورعى د. خالد بن محمد المشيخي المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية، بمحافظة ظفار الفعالية، وبحضور سالم بن زاهر المغني، مدير دائرة التمريض، وجمع من العاملين في مجال التمريض والتضميد بمختلف المؤسسات الصحية بالمحافظة.

وقال سالم بن زاهر المغني، مدير دائرة التمريض، إن اليوم المفتوح مناسبة سنوية وفرصة مواتية للاجتماع بفئتي التمريض والتضميد معًا بعيدًا عن ظروف العمل والواجب الإنساني الذي تؤديه هذه الفئتان في مجال الطبي.

وخلال الحفل تم تقديم فقرات تراثية من الفنون التقليدية لمختلف الثقافات المشكلة لفئة التمريض والتضميد المشاركة في اليوم المفتوح.

وفي الختام قدم د. خالد بن محمد المشيخي، مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار، شهادات التقدير لـ 70 من الفئات التمريض والتضميد بمختلف المؤسسات الصحية بعموم المحافظة، وذلك نظير جهودهم وتميزهم خلال العام 2019.