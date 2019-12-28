السبت, 28 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

مديرية الخدمات الصحية بظفار تكرم 70 من الفئات التمريضية

السبت 28 ديسمبر 2019 07:24 م بتوقيت مسقط

IMG-20191228-WA0016
IMG-20191228-WA0017
IMG-20191228-WA0019
IMG-20191228-WA0020

 

 

ظفار – الرؤية

 نظمت دائرة التمريض بالمديرية العامة للخدمات الصحية، لمحافظة ظفار، مساء أمس، يوم التمريض المفتوح لعام 2019 بقاعة منتجع ملينيوم صلالة.

ورعى د. خالد بن محمد المشيخي المدير العام للمديرية العامة للخدمات الصحية، بمحافظة ظفار الفعالية، وبحضور سالم بن زاهر المغني، مدير دائرة التمريض، وجمع من العاملين في مجال التمريض والتضميد بمختلف المؤسسات الصحية بالمحافظة.

 وقال سالم بن زاهر المغني، مدير دائرة التمريض، إن اليوم المفتوح مناسبة سنوية وفرصة مواتية للاجتماع بفئتي التمريض والتضميد معًا بعيدًا عن ظروف العمل والواجب الإنساني الذي تؤديه هذه الفئتان في مجال الطبي.

 وخلال الحفل تم تقديم فقرات تراثية من الفنون التقليدية لمختلف الثقافات المشكلة لفئة التمريض والتضميد المشاركة في اليوم المفتوح.

 وفي الختام قدم د. خالد بن محمد المشيخي، مدير عام المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار،  شهادات التقدير لـ 70 من الفئات التمريض والتضميد بمختلف المؤسسات الصحية بعموم المحافظة، وذلك نظير  جهودهم وتميزهم خلال العام  2019.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 أكتوبر 2019

مديرية الخدمات الصحية تنظم ندوة عن «أساسيات مكافحة العدوى»

المزيد

29 يوليو 2015

مشاركة مميزة لـ"الخدمات الصحية بظفار" في فعاليات المهرجان

المزيد

28 مارس 2016

"صحية ظفار" تكرم الكوادر التمريضية المجيدة

المزيد

24 سبتمبر 2018

بلدية مسقط تستحدث مديرية لتطوير الخدمات

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

استكشافات الغاز تعزز فرص السلطنة في التصدير

الاقتصاد - محلي

مسؤولون وخبراء يشيدون بمستوى جودة الإسمنت المحلي

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

18.8 % انخفاضا في إنتاج وقود السيارات بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

توقيع اتفاقية لإنشاء مركز فحص اللياقة الطبية في مدينة سمائل الصناعية

المحليات - أخبار

"التجارة والصناعة" تبدأ العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي.. الخميس

الاقتصاد - محلي

هطول أمطار على بعض المناطق .. وطقس غائم على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

توضيح من الشرطة حول جريمة قتل امرأة بالخابورة

المحليات - شرطة

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة