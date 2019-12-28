حضور عماني لافت في مهرجان الفيلم بالمغرب

مسقط – أغادير

شهد الأسبوع المهرجان الدولي للفيلم والذي تنظمة جمعية التبادل الفني، واستضافته مدينة أغادير بالمملكة المغربية في الفترة من 16 لـ 18 ديسمبر حضوراً عمانياً لافتاً مثل السلطنة خلاله المخرج المتميز الدكتور عمار آل إبراهيم.

وتوافد عدد كبير من عشاق الفن السابع من ممثلين ومخرجين ومنتجين ونقاد وصحفيين، على المهرجان الذي حمل شعار "السينما وحوار الحضارات" وحظي برئاسة شرفية للمخرج المغربي حكيم نوري، وتنافس فيه 13 فيلمًا قصيرا تم إنتاجها في آخر سنتين.

من جانبه قدم آل إبراهيم، شكره للجنة المنظمة على دعوتها له ليكون ضمن المكرمين في المهرجان هذا العام.

وقال عمار آل إبراهيم، أقدم شكري الجزيل للفنانة المغربية نجاة الباز، على نجاح المهرجان، وما صاحبه من فعاليات فنية متنوعة وورش تدريبية في السيناريو والإخراج والتصوير والمكياج السينمائي.

من جانبها أعربت الفنانة التشكيلية المغربية نجاة الباز، عن سعادتها بالمشاركة العمانية بالمهرجان متمنية للسينما العمانية التقدم والازدهار وتقديم أعمال سينمائية رائعة.

وقالت الباز: "بلا أدنى شك هناك سعادة كبيرة تغمرنا بالحضور العماني الجميل في المهرجان المغربي هذا العام وهي فرصة أيضا للتعرف عن قرب على الفن السينمائي في سلطنة عمان هذا البلد الجميل".