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"بصمة خير" تحتفل بالأطفال الصم في البريمي

السبت 28 ديسمبر 2019 07:22 م بتوقيت مسقط

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البريمي-سيف المعمري

 

استقبل نادي الصم بالبريمي، أعضاء حملة "بصمة الخير" التي تنظمها الشركة الوطنية العمانية للهندسة والاستثمار (أونك)، في إطار برنامجها السنوي لوضع بصمة الخير في جميع محافظات السلطنة، من خلال زيارة الجمعيات والفرق الأهلية والمرضى في المستشفيات، لتقديم الهدايا والعروض الترفيهية، ورسم الابتسامة على وجوه الأطفال.

وألقت بدرية بنت سلطان العامرية، رئيسة الحملة كلمة رحبت فيها بالحضور، وأشارت إلى أهمية التكافل الاجتماعي بين مختلف القطاعات.

وأكدت العامرية على أن الحملة حرصت على وضع بصمتها هذا العام على وجوه الأطفال الصم بالبريمي من خلال تقديم المسابقات الترفيهية، وألعاب الخفة، والشخصيات الكرتونية، وتوزيع الهدايا على الأطفال.

وفي الختام قدمت رئيسة الحملة هدية تذكارية لنادي الصم عبرت فيها عن شكرها العميق للدور الذي يقوم به النادي لخدمة فئة الصم بالمجتمع.

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