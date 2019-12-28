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"النقل" تدشن خدمة الشحن البحري لنيابة ليما بمسندم.. الأربعاء

السبت 28 ديسمبر 2019 07:19 م بتوقيت مسقط

"النقل" تدشن خدمة الشحن البحري لنيابة ليما بمسندم.. الأربعاء

 

خصب - الرؤية

تُدشن وزارة النقل خدمة شحن المركبات ونقل البضائع في ميناء الصيد البحري بنيابة ليما في محافظة مسندم ابتداءً من الأربعاء المقبل، استكمالاً لاستراتيجيتها في تعزيز وتطوير منظومة النقل البحري في مختلف موانئ السلطنة.

وقالت الوزارة إن تدشين خدمة شحن المركبات والبضائع بنيابة ليما يأتي بعد إنجاز مشروع جسر نقل المركبات وشحن البضائع في ميناء ليما والذي أشرفت على تنفيذه وزارة الزراعة والثروة السمكية بهدف إيصال الخدمات للمواطن العماني والمقيم أينما كان على هذه الأرض الطيبة المباركة في ظل العهد الزاهر لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ تكامل الخدمات عبر رحلات العبّارات لنقل المسافرين وشحن المركبات والبضائع إلى المرفأ البحري في نيابة ليما، هو إضافة تنموية جديدة للأهالي والمقيمين في النيابة، مما ينعكس إيجاباً على العديد من الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياحية، ومنها دعم المجتمع المحلي وتعزيز التجارة البينية بين نيابة ليما وبقية ولايات محافظة مسندم، إلى جانب ربطها مع ولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة، كما ستسهم هذه الخدمة في نمو الحركة السياحية، لما تزخر به نيابة ليما من مقومات سياحية طبيعية متنوعة، علاوة على أهميته الاجتماعية للأهالي وزوار النيابة.

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