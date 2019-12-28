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اللجنة تطلع على مستجدات العمل في برنامج "اعتماد" لتمكين الإدارات العمانية

"إشرافية سوق العمل والتشغيل" تستعرض الموقف التنفيذي لمبادرات المختبر

السبت 28 ديسمبر 2019 07:17 م بتوقيت مسقط

"إشرافية سوق العمل والتشغيل" تستعرض الموقف التنفيذي لمبادرات المختبر

 

مسقط - الرؤية

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة الاجتماع العاشر للجنة الإشرافية لمختبر سوق العمل والتشغيل ضمن البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي "تنفيذ"، وذلك بحضور أصحاب السعادة وممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين من وحدة دعم التنفيذ والمتابعة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي لسير العمل في المبادرات وما تم تحقيقه من خطوات العمل وفق الإطار الزمني الموضوع، كما تمّ استعراض سير العمل في برنامج الوطني للتطوير القيادي من أجل تمكين الإدارات العمانية الوسطى والعليا في القطاع الخاص "اعتماد" وخطة العمل للمشروع لعام ٢٠٢٠.

ويشار إلى أنّ مختبر سوق العمل والتشغيل يشرف على 8 مبادرات تهدف إلى تمكين الأطراف والجهات ذات العلاقة المعنية بسوق العمل.

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