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اختبارات فحص للكوايات الجافة والبخارية لمطابقتها بالمواصفات العمانية والخليجية

السبت 28 ديسمبر 2019 07:16 م بتوقيت مسقط

اختبارات فحص للكوايات الجافة والبخارية لمطابقتها بالمواصفات العمانية والخليجية

 

مسقط - الرؤية

تجري وزارة التجارة والصناعة اختبارات فحص للكوايات الجافة والبخارية، محلية الصنع منها أو المستوردة، طبقا للمواصفات العمانية والمواصفات الخليجية، ومن خلال تطبيق اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد.

وأوضحت المديرية العامة للمواصفات والمقاييس ـ قسم مختبر الأجهزة المنزلية أن مراحل عملية الفحص والاختبار تشمل الفحص الظاهري للتأكد من البيانات الإيضاحية في العينة (ماركة المنتج أو العلامة التجارية وطراز العينة والقدرة والجهد والتيار والتردد الدخل المقنن للمنتج وعنوان التواصل مع الشركة المصنعة والمستوردة حسب الاشتراطات الفنية). أما الفحص الفني فيشمل اختبارات السلامة والأداء ومقدار استهلاك الطاقة التي يقوم بها المختبر.

وأشارت الوزارة إلى عدد من العوامل التي تجعل من المنتجات الكهربائية (الكوايات الجافة والبخارية) غير مطابقة، ومنها: زيادة معدل استهلاك الطاقة المدخلة للمنتج الكهربائي عن الحد المطلوب في المواصفة بفارق كبير، والفيشات على شكلC وهو غير مطابق للمواصفات العمانية حيث يلزم أن تكون التوصيلات الكهربائية المتصلة بالمنتج الكهربائي على شكل G حسب ما هو معمول بالسلطنة، وضعف في المواد المصنعة المكونة للمجسم والمقبض المنتج الكهربائي وتكسره أو عدم تحمله لدرجة الحرارة العالية وبالتالي يؤدي إلى الاشتعال.

ودعت الوزارة المستهلكين إلى تجنب شراء المنتجات الكهربائية الرديئة والمزيفة التي يتم بيعها عن طريق الإنترنت حيث يكون هذا النوع من المنتجات سببا في الحرائق، مؤكدة ضرورة الحرص على شراء المنتجات الأصلية والتي تكون مضمونة وتعمل لفترة طويلة. كما أكدت ضرورة الحصول على شهادة الضمان حتى ولو كانت الأدوات التي تم شراؤها تعمل بشكل سليم حيث إنّ الضمان يمكّن إعادة القطع إلى الشركة المصنعة إذا تعطلت خلال فترة سريان الضمان.

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