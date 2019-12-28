تأهل 5 مشاريع في مختبرات الابتكار الريادية بملتقى جنوب الشرقية

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نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية مختبرات الابتكار الريادية ضمن فعاليات ملتقى "اقتصاد مستدام"، وقدم ورش المختبرات عمر المرزوقي، بمشاركة عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة.

وتأهلت 5 مشاريع اقتصادية من ولايات محافظة جنوب الشرقية لمرحلة تقديم العرض الفعلي لدى لجنة الاستثمار المكونة من ممثلي جهات داعمة حكومية وخاصة، وتمّت دعوة هذه الجهات للاطلاع على هذه الأفكار المميزة وخلق فرص حقيقية للمشاريع المشاركة لتحقيق النجاح في عالم ريادة الأعمال. وقد جاءت المختبرات لإتاحة الفرصة للشباب الباحث عن عمل ولديه الرغبة والإمكانيات المؤهلة ويبحث عن الفرص للإنتاج.

وقال المرزوقي: انطلقت المختبرات في محطاتها الخمس بجميع ولايات محافظة جنوب الشرقية، بهدف البحث عن أفضل المختبرات الابتكارية في مجال الصناعة والسياحة وتقنية المعلومات، حيث تمّ استقطاب المشاركين لاستعراض مشاريعهم وأفكارهم والتي بلغ عددها 25 فكرة، تنوعت في المجالات التي احتوتها وتتميز بالابتكار وعدم التكرار، وجاءت مختبرات الابتكار الريادية لإتاحة الفرصة للشباب الباحث عن عمل ولديه رغبة وإمكانيات ويبحث عن فرص للإنتاج.

وحول المشاريع المشاركة في مختبرات الابتكار الريادية، أوضح المرزوقي أنّ المشاركين يتسمون بالسعي الجاد لتنمية أفكارهم، وحرص المشاركون على حضور ورشة التدريب على العرض الاستثماري لإنجاح مشاريعهم، ونطمح أن تتوفر المزيد من فرص الدعم بعد مرحلة عرض المشاريع على جهات التمويل.

وقالت مريم الهاشمية إحدى المشاركات في مختبرات الابتكار الريادية: فكرة مشروعنا تقوم على تطبيق إلكتروني يوفر خدمة غسيل السيارات بالطلب عن طريق سيارة بخارية متنقلة، ويهدف المشروع إلى توفير الوقت والجهد لأصحاب السيارات وتمكينهم من الحصول على خدمة التنظيف دون الحاجة إلى نقل سيّاراتهم، وتساعد هذه الخدمة النساء الراغبات في الحصول على خدمة التنظيف لسياراتهن. وقد أضافت مشاركتنا في هذه الورشة لنا الكثير مع المعارف والخبرات، ونأمل أن نحقق النجاح في هذا المشروع الذي يأتي ضمن فعاليات ملتقى جنوب الشرقية.

ومن جانبه قال طارق العريمي إن مشاركته في مختبرات الابتكار الريادية تهدف إلى استعراض مشروعه "تطبيق هواة ومهنة" الذي بدأ العمل عليه قبل 3 سنوات في صيانة أجهزة التكييف، لافتا إلى تنظيم ورش تدريبية للطلاب والباحثين عن عمل لإكسابهم المهارات اللازمة في هذا المجال.