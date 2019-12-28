السبت, 28 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل في ندوة بـ "غرفة البريمي"

السبت 28 ديسمبر 2019 07:15 م بتوقيت مسقط

حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل في ندوة بـ "غرفة البريمي"

البريمي - سيف المعمري

نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي ممثلة بلجنة دراسة التشريعات والقوانين ندوة بعنوان "حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل" تحت رعاية فضيلة القاضي الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة البريمي وبحضور زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

وقدم مصبح بن سعيد الكعبي باحث منازعات عمالية بدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي ورقة عمل بعنوان: قانون العمل العماني واستعرض فيها أحكام عقد العمل وواجبات العامل والأحكام الخاصة بالأجور وانتهاء عقد العمل والأحكام الخاصة بتشغيل النساء.

وجاءت الورقة الثانية بعنوان: التزامات العامل وآثارها القانونية، وتحدث الدكتور عبدالقادر الدابي أستاذ مشارك ببرنامج القانون في كلية البريمي الجامعية عن مجموعة من الالتزامات المرتبطة بالعامل، بعضها مصدره القانون والآخر مصدره الاتفاق بين العامل وصاحب العمل، وتطرق إلى ضوابط التزام العامل بأداء العمل والمحافظة على أدوات العمل وضوابط الالتزام بعدم إفشاء أسرار المنشأة.

وقدّم محبوب بن محمد الرحيلي مساعد الرئيس للتشريعات العمالية بالاتحاد العام لعمال السلطنة ورقة عمل بعنوان: قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وأوضح الفرق بين عقود العمل المحددة بمدة زمنية وغير المحددة، واستعرض أهم البنود التي يجب أن ينص عليها عقد العمل، وموضوعات الأجور والعلاوات والإجازات والتشريعات المنظمة لعمل المرأة بحسب قانون العمل العماني.

وفي الجلسة النقاشية التي أدارها سعيد بن محمد المكتومي عضو لجنة دراسة التشريعات والقوانين بفرع الغرفة بمحافظة البريمي تمّ التطرق إلى موضوعات ذات علاقة بالقضايا العمالية والعلاقة المنظمة للعمل بين صاحب المنشأة والعامل والإجراءات القانونية الخاصة بتنظيم بيئة العمل وحفظ حقوق العامل وصاحب العامل.

وتأتي الندوة استكمالا للبرامج والفعاليات التي نظمتها لجنة دراسة التشريعات والقوانين بالفرع ضمن خطتها الهادفة إلى تعزيز الوعي القانوني والتشريعي بكل ما يتعلق بالشؤون التجارية والاقتصادية، فضلا عن المساهمة في رفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير وتحسين البيئة التشريعية بحسب مستجدات قطاع الأعمال.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

05 مارس 2017

مناقشة علاقة العامل وصاحب العمل في ملتقى جمعية الموارد البشرية

المزيد

03 يناير 2018

حقوق الإنسان تصدر دليل حقوق وواجبات القوى العاملة

المزيد

11 فبراير 2017

حقوق وواجبات المستهلك في محاضرة توعوية بصور

المزيد

02 سبتمبر 2018

حقوق العامل في غياب عقد عمل مكتوب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الاستكشافات الحديثة بالسلطنة تزيد من فرص تصدير الغاز المسال.. والعقود الحالية تنتهي خلال 5 سنوات

الاقتصاد - محلي

مسؤولون وخبراء يشيدون بمستوى جودة الإسمنت المحلي

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

18.8% انخفاضا في إنتاج وقود السيارات بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

توقيع اتفاقية لإنشاء مركز فحص اللياقة الطبية في مدينة سمائل الصناعية

المحليات - أخبار

"التجارة والصناعة" تبدأ العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي.. الخميس

الاقتصاد - محلي

هطول أمطار على بعض المناطق .. وطقس غائم على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

توضيح من الشرطة حول جريمة قتل امرأة بالخابورة

المحليات - شرطة

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة