حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل في ندوة بـ "غرفة البريمي"

البريمي - سيف المعمري

نظّمت غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي ممثلة بلجنة دراسة التشريعات والقوانين ندوة بعنوان "حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل" تحت رعاية فضيلة القاضي الدكتور سعيد بن مصبح الغريبي رئيس محكمة الاستئناف بمحافظة البريمي وبحضور زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس إدارة فرع الغرفة والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.

وقدم مصبح بن سعيد الكعبي باحث منازعات عمالية بدائرة القوى العاملة بمحافظة البريمي ورقة عمل بعنوان: قانون العمل العماني واستعرض فيها أحكام عقد العمل وواجبات العامل والأحكام الخاصة بالأجور وانتهاء عقد العمل والأحكام الخاصة بتشغيل النساء.

وجاءت الورقة الثانية بعنوان: التزامات العامل وآثارها القانونية، وتحدث الدكتور عبدالقادر الدابي أستاذ مشارك ببرنامج القانون في كلية البريمي الجامعية عن مجموعة من الالتزامات المرتبطة بالعامل، بعضها مصدره القانون والآخر مصدره الاتفاق بين العامل وصاحب العمل، وتطرق إلى ضوابط التزام العامل بأداء العمل والمحافظة على أدوات العمل وضوابط الالتزام بعدم إفشاء أسرار المنشأة.

وقدّم محبوب بن محمد الرحيلي مساعد الرئيس للتشريعات العمالية بالاتحاد العام لعمال السلطنة ورقة عمل بعنوان: قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وأوضح الفرق بين عقود العمل المحددة بمدة زمنية وغير المحددة، واستعرض أهم البنود التي يجب أن ينص عليها عقد العمل، وموضوعات الأجور والعلاوات والإجازات والتشريعات المنظمة لعمل المرأة بحسب قانون العمل العماني.

وفي الجلسة النقاشية التي أدارها سعيد بن محمد المكتومي عضو لجنة دراسة التشريعات والقوانين بفرع الغرفة بمحافظة البريمي تمّ التطرق إلى موضوعات ذات علاقة بالقضايا العمالية والعلاقة المنظمة للعمل بين صاحب المنشأة والعامل والإجراءات القانونية الخاصة بتنظيم بيئة العمل وحفظ حقوق العامل وصاحب العامل.

وتأتي الندوة استكمالا للبرامج والفعاليات التي نظمتها لجنة دراسة التشريعات والقوانين بالفرع ضمن خطتها الهادفة إلى تعزيز الوعي القانوني والتشريعي بكل ما يتعلق بالشؤون التجارية والاقتصادية، فضلا عن المساهمة في رفع المقترحات والتوصيات المتعلقة بتطوير وتحسين البيئة التشريعية بحسب مستجدات قطاع الأعمال.