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"عمان العربي" ينظم ورشة عمل لـ"الصغيرة والمتوسطة" في صور

السبت 28 ديسمبر 2019 07:07 م بتوقيت مسقط

"عمان العربي" ينظم ورشة عمل لـ"الصغيرة والمتوسطة" في صور

 

صور - الرؤية

نظم بنك عمان العربي ورشة عمل متخصصة في الإدارة المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من عملاء البنك في ولاية صور؛ في إطار تحقيق أهدافه في دعم تطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تعزيز شراكاته مع هذه المؤسسات.

وقال جمال الوهيبي رئيس دائرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البنك: يعد بناء علاقات تجارية وتأسيس أوجه تعاون دائمة أحد الركائز الأساسية ضمن إستراتيجية البنك التشغيلية، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب دورًا مهمًا في جهود البلاد للتنويع الاقتصادي. وفي سبيل دعم هذه الجهود نواصل دائمًا تنظيم مثل هذه الفعاليات التي يتم من خلالها فيها النقل المعرفي والخبرة الغزيرة التي نمتلكها لهذه الأعمال الناشئة؛ وذلك بهدف زيادة فرصها في تحقيق النجاح والنمو، إضافة إلى بناء علاقات عمل تستمر لسنوات مقبلة.

وعقدت الورشة في فندق صور بلازا، بحضور أكثر من 20 رائد أعمال من منطقة الشرقية، وركزت الورشة على كيفية إدارة الشؤون المالية للأعمال، وعرضت على الشركات الصغيرة والمتوسطة مختلف المنتجات والخدمات المالية المتاحة لهم، سواء من جانب البنك أو من المؤسسات الحكومية والمالية الأخرى مع شرح الاستخدام الأمثل لها.

ويُعد بنك عمان العربي من أوائل البنوك التي بدأت أنشطتها التشغيلية في السلطنة، كما يحظى بتاريخ طويل من الإنجازات التي يفخر بها الجميع. ويشغّل البنك اليوم شبكة واسعة تضم 65 فرعًا ومكتبًا تمثيليًّا، إلى جانب شبكة واسعة من أجهزة الصرف الآلي والتي تضم 152 جهازًا في كافة أنحاء السلطنة. كما يوفر بنك عمان العربي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية لزبائنه من الأفراد والشركات والمستثمرين على حدٍّ سواء.

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