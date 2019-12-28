بنك مسقط يسهم في إنجاح احتفال جامعة السلطان قابوس بيوم الخريج

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ جامعة السلطان قابوس احتفالا بمناسبة يوم الخريج السادس، تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس الجامعة، وبحضور الهيئة التدريسية والإدارية بالجامعة وعدد من الخريجين. وشارك بنك مسقط في إنجاح تنظيم هذه الفعالية المميزة، تعزيزا للشراكة والتعاون القائم مع جامعة السلطان قابوس، وفي إطار إستراتيجية بنك مسقط الهادفة لدعم مختلف الفعاليات والأنشطة التي تخدم المجتمع بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والخاصة.

وألقى إبراهيم بن خميس البلوشي مساعد مدير عام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، كلمة؛ قال فيها: يفتخر البنك بالتعاون القائم والمتميز مع الجامعة منذ سنوات، حيث يقدم البنك مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية من خلال فرع البنك الموجود في حرم الجامعة، إلى جانب فرع ميثاق للصيرفة الإسلامية، إضافة إلى رعاية البنك للأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة سنويا، ومن بينها معرض فرص العمل والتدريب، كما يتعاون البنك مع الجامعة في توفير فرص للتدريب على رأس العمل لطلاب جامعة السلطان قابوس وغيرها من مجالات التعاون المشتركة.

وأوضح مساعد مدير عام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ببنك مسقط، أن الموارد البشرية عنصر ومحرك أساسي في مجال الأعمال ويولي بنك مسقط هذا القطاع أولوية، وأسهم في تنمية وتطوير الكوادر الوطنية تنفيذاً للتوجيات السامية بضرورة الاهتمام بالشباب العماني ومنحهم الفرصة للتطور في مجالات العمل، لذلك يفتخر البنك بتحقيق نسبة تعمين 95% بعدد 3731 موظفا عمانيا، كما قام البنك بتوظيف مجموعة كبيرة من خريجي جامعة السلطان قابوس خلال السنوات الماضية، إضافة إلى تنظيم حوالي 588 برنامجاً تدريبيا من بداية العام حتى نهاية أكتوبر الماضي بمشاركة 13851 موظفا؛ بهدف تنمية قدرات الموارد البشرية بالبنك.

ويحرص بنك مسقط على تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة بالسلطنة، إلى جانب تنظيم المبادرات وتنفيذ البرامج المستدامة في هذا المجال، وتتضمن قائمة المبادرات المجتمعية للبنك مجموعة من البرامج يصل عددها إلى أكثر من 10 برامج مستدامة ومشاريع مجتمعية أخرى، منها على سبيل المثال: برنامج "تضامن"، وبرنامج "الملاعب الخضراء"، وبرنامج "المستثمر الصغير"، وأكاديمية الوثبة. وتواصل هذه البرامج تحقيق نجاحات وإنجازات كبيرة في مجال خدمة مختلف شرائح المجتمع.