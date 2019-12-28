"فنجاء" يحتفي بجيله الذهبي الفائز بخليجي 89 للأندية أبطال الدوري

الرؤية - أحمد السلماني

احتفلت الأسرة الرياضية بنادي فنجاء مساء الجمعة، بأبطال خليجي 89 للأندية أبطال الدوري لكرة القدم الذي حققه نادي فنجاء كأول إنجاز عُماني على مستوى الخليج، وذلك تحت رعاية صاحب السُّمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد، وبحضور عدد من الشخصيات والقيادات الرياضية السابقين والحاليين يتقدمهم السيد خالد بن حمد رئيس اللجنة الأولمبية ونادي فنجاء سابقا والمهندس حمير الإسماعيلي رئيس نادي فنجاء وأعضاء مجلس إدارة النادي وممثلي وسائل الإعلام المختلفة وجماهير النادي وذلك بملعب النادي بالسيح الأحمر بولاية بدبد.

بدأ الحفل باستقبال لاعبي أبطال 89 والجيل الذهبي، وتم تقديم عرض مرئي عبارة عن مقتطفات من المباراة النهائية التي جمعت نادي فنجاء ونادي المحرق البحريني على بطولة أندية مجلس التعاون عام ١٩٨٩ والتي فاز فيها النادي، وتوج بطلا لتلك البطولة، بعد ذلك قام أحد اللاعبين بتلاوة دعاء أمام الحضور لصاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بأن يمن على جلالته بالشفاء وأن يهبه الصحة والعافية.

وشهد الاحتفال إقامة مباراة استعراضية جمعت لاعبي الجيل الذهبي للفريق ومعهم الهداف يونس أمان والمهاجم المعروف عماد الحوسني والذين رسموا الابتسامة والفرحة للجماهير بشكل خاص وجماهير السلطنة بشكل عام بتحقيقهم لأهم إنجاز للكرة العمانية في عام ١٩٨٩ تمثل في حصولهم على لقب بطولة الأندية الخليجية (أبطال الدوري) ضد لاعبي الأجيال اللاحقة التي تواجدت مع الأصفر في السنوات الأخيرة ومن بينهم النجم بدر الميمني، وبعدها قدم راعي المناسبة الهدايا التذكارية للاعبين القدامى الذين مروا على نادي فنجاء.

وقال صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد: "أنا بين جيل الرعيل الذي أعادني إلى ذكريات عمرها ثلاثين سنة وفي الحقيقة هذه المبادرة جميلة جدًا من شباب النادي الذين قاموا بها ومحاولة إعادة أمجاد النادي من خلال اللاعبين الذين كانوا موجودين وهذه فعلاً تظاهرة جميلة جدا".

وأضاف راعي الحفل: "نتمنى عودة الأمجاد، ولكن الأسباب لابد أن تكون مواتية فلابد من العودة إلى الأسباب التي ساعدت على تحقيق هذا الإنجاز للعمل بها مرة أخرى من أجل مواصلة تحقيق الإنجازات وأتمنى لنادي فنجاء التوفيق وكذلك من الأندية أن تستفيد من تجربة نادي فنجاء وأن يتم تعميمها".

من جانبه عبر المهندس حمير الإسماعيلي، رئيس نادي فنجاء، عن سعادته قائلا: "هذه الاحتفالية تشكل تجمع رياضيين سابقين من مختلف مناطق السلطنة وضيوف من خارج السلطنة وأتمنى أن تستمر مثل هذه الاحتفاليات وأنا سعيد بنجاح هذه الاحتفالية التي اقترحها ونظمها شباب النادي ونأمل تحقيق إنجاز آخر للنادي خلال المشاركات القادمة بإذن الله".