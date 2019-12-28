المارد يتحدى العنابي.. وعودة ديربيات العاصمة وأرض اللبان

الرؤية – وليد الخفيف

يتطلع فريق العروبة لتحقيق فوز ينهي به الدور الأول، يُساعده على إنعاش آماله في البقاء بالدوري الممتاز، عندما يستضيف الرستاق، بمجمع صور الرياضي في الجولة الـ 13من المسابقة.

وسيخوض فريق المدرب الوطني أحمد مبارك العلوي، اللقاء منتعشًا بالفوز على النصر في دور الثمانية للكأس الغالية، والذي أعاد الثقة للمارد العروباوي الذي يعيش فترة صعبة يحتاج خلالها لتضافر جهود رجالاته.

ويحتل العروبة المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط فقط من 12 مباراة، وبات مطالباً بالتشبث بكل نقطة إذا أراد البقاء بالأضواء، خاصة بعدما خسر الجولة الماضية من النهضة 2-1، ولم يحقق سوى فوز وحيد منذ انطلاق المسابقة.

وتسعى الإدارة "المؤقتة " الجديدة خلال تلك الفترة إلى تعزيز صفوف الفريق الأول بصفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية بقصد الظهور بشكل أفضل في الدور الثاني.

في المُقابل يبحث الرستاق تحت قيادة مدربه الوطني حمد العزاني، عن فوز جديد لتحسين مركزه والدخول إلى منطقة أهل الصدارة، فعنابي الجبل نجح في تحقيق انتصارات متتالية حصد على إثرها 18 نقطة.

وتعادل الرستاق الجولة الماضية مع فنجاء بهدف لمثله بعد أربعة انتصارات متتالية انعشت الفريق الذي يتمتع بحالة استقرار إداري ومالي قد تمكنه في المواسم القادمة ليكون أحد الأطراف المنافسة على الألقاب .

ويبدو أنَّ الحوار الفني سيكون محتدمًا بين المدربين الوطنيين، أحمد مبارك العلوي وحمد العزاني، وقد يكون لعاملي الأرض والجمهور الذي يتسلح به المارد دوره في جولة ختام الدور الأول.

وبعد تعادله الجولة الماضية أمام الرستاق 1-1، يتطلع الملك الفنجاوي لتحقيق فوز يضمن له تحسين مركزه، فالأصفر الذي احتفلت إدارته قبل أيام قليلة بالجيل صاحب إنجاز 1989، جمع 16 نقطة من 12 مباراة، وبات عليه تحقيق نتائج ترضي طموحات جماهيره العريضة في الدوري بعد وداع الكأس على يد صور .

أما صحار فيحتل المركز السابع برصيد 18 نقطة، ففريق التماسيح الخضراء تراجع بعد بداية مثالية، غير أنَّ بوسعه الدخول لمنطقة المنافسة بشرط العودة لسكة الانتصارات وتعادل صحار الجولة الماضية بهدف لمثله أمام ضيفه النصر، فالتعادل الأخير جاء بعد تلقي خسارة كبيرة من صحم 1-4، وتعادل مع مسقط 1-1 في الجولة العاشرة فآخر فوز حققه صحار يعود إلى الجولة السابعة على نادي عُمان 3-1، ليصوم الأخضر عن الانتصارات في خمس جولات متتالية .

ويحتاج الطرفان لتحقيق الفوز للتخلص من تهديد الهبوط، إذ يحتل فارس العاصمة المركز الـ 12 برصيد 12 نقطة، يسبقه نادي عُمان برصيد 14 نقطة محتلا المركز الـ 11، لذا فالفائز قد يزيح الخاسر نحو المنطقة الأكثر خطورة.

وتعادل نادي عمان الجولة الماضية بهدف لمثله أمام بهلاء غير أنه خسر من ظفار بثلاثية بيضاء في الكأس الغالية، أما مسقط فخسر من السيب صفر – 2 .

وحقق نادي عمان آخر فوز له في الجولة الثامنة على حساب العروبة بهدف، أما مسقط فتذوق فوزه الأخير في الجولة السابعة بتخطي السويق بهدفين، ومن المتوقع أن تكون المواجهة قوية بين اللاعبين على أرضية الميدان، ومعقدة بين المدربين الوطنيين إبراهيم صومار بالمنطقة الفنية لمسقط ونبيل مبارك مدرب نادي عُمان .وتحضتن أرض اللبان ديربي الجنوب الذي يجمع النصر وظفار بمجمع صلالة الرياضي.

ويحتل النصر المركز الخامس برصيد 19 نقطة، بعد التعادل مع صحار بهدف لمثله في الجولة الأخيرة، وحقق الفريق آخر فوز له في الجولة العاشرة بتخطي النهضة بهدف .

ومني ظفار بالخسارة الثانية له هذا الموسم باستقبال هدف نظيف من السيب في المباراة التي أقيمت بمعقله في الجنوب الجولة الماضية، ليفرط حامل اللقب في الصدارة لصالح الضيف الشرس .

ويحتل زعيم الأندية العُمانية - الذي يقوده التونسي يامن الزلفاني، المركز الثاني برصيد 24 نقطة، وبات مطالبا بالفوز، وانتظار تعثر السيب المتصدر لاستعادة القمة التي يقبض عليها السيب .