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تعرف على المدرب الوطني الجديد لمنتخبنا للشباب

السبت 28 ديسمبر 2019 06:41 م بتوقيت مسقط

تعرف على المدرب الوطني الجديد لمنتخبنا للشباب

 

مسقط- العمانية

قرر الاتحاد العماني لكرة اليد تعيين المدرب الوطني عادل بن حمد الحسني لتولي مهمة تدريب منتخبنا الوطني للشباب لكرة اليد وكذلك تعيين المدرب بدر التمتمي مساعدا للمدرب ومدربا للحراس في الفترة القادمة.

وتأتي هذه التعيينات في إطار التحضيرات والاستعدادات لمشاركة منتخبنا الوطني للشباب للمشاركة في النهائيات الآسيوية للشباب التي ستقام في شهر أغسطس القادم بإيران، كما أن اسناد مهمة تدريب المنتخب الوطني للشباب لطاقم تدريبي وطني يأتي في إطار الحرص الذي يوليه مجلس إدارة الاتحاد من أجل إعطاء الكوادر التدريبية في الأندية فرصة تدريب المنتخبات الوطنية تقديرا لجهودها الكبيرة التي تبذلها مع المراحل السنية في الأندية.

واستطاع عادل الحسني تحقيق العديد من الانجازات مع نادي مسقط كان آخرها الفوز بلقب دوري الناشئين والشباب لكرة اليد مع نادي مسقط للموسم الرياضي 2019/2020.

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