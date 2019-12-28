3753 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات النقل بالوسطى

هيماء - محفوظ الشيباني

يؤدي، صباح اليوم الأحد، 3753 طالبا وطالبة بمدارس تعليمية الوسطى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019-2020م لصفوف النقل من الخامس حتى الحادي عشر، وسط أجواء اتَّسَمت بالهدوء والأريحية، وتوفير كافة المستلزمات وتهيئة القاعات الصفية ويؤدي الطلاب، صباح اليوم الأحد، امتحان مادة الرياضيات في جميع صفوف النقل؛ حيث من المقرر أن ينهي طلاب صفوف النقل (5-10) امتحاناتهم في الخامس من يناير المقبل في مادة العلوم، بينما ينهي طلاب الصفوف الحادي عشر امتحاناتهم في التاسع من يناير في مادتي التربية الإسلامية والفنون التشكيلية.