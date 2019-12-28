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أرتورو فيدال يقاضي برشلونة

السبت 28 ديسمبر 2019 05:40 م بتوقيت مسقط

أرتورو فيدال يقاضي برشلونة

مدريد - الوكالات

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن لاعب برشلونة، التشيلي أرتورو فيدال، قد تقدم بشكوى ضد النادي الكتالوني، بسبب عدم دفع جزء من مستحقاته المالية، والتي تصل لـ2.4 مليون يورو، كحوافز عن الموسم الماضي.

ورفع فيدال الشكوى لرابطة لاعبي كرة القدم الإسبانية والدوري الإسباني، وأكدت صحيفة "ABC" الإسبانية أن برشلونة ردّ بأن فيدال لم يفهم بنود عقده كما ينبغي، وأنه يقوم بهذا الإجراء لتسريع رحيله عن البلوغرانا.

وينص عقد فيدال على مجموعة من المكافآت تتعلق بعدة أهداف، من بينها حصوله على ما يقرب من 2 مليون يورو إذا شارك فيما نسبته 60 في المئة من المباريات الرسمية للفريق خلال الموسم، لكن اللاعب لم يصل إلى تلك النسبة لكي يتقاضى تلك المكافأة، حسبما ذكرت صحيفة "آس".

وتتزامن شكوى اللاعب المقدمة ضد ناديه مع اقتراب سوق الانتقالات الشتوية، فالتشيلي يريد الرحيل عن العملاق الإسباني لأنه لا يشارك بنفس القدر الذي كان يرغب به.

 

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