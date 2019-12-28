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"التجارة والصناعة" تبدأ تطبيق العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي

السبت 28 ديسمبر 2019 02:28 م بتوقيت مسقط

"التجارة والصناعة" تبدأ تطبيق العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي

 

مسقط – الرؤية

تبدأ وزارة التجارة والصناعة يوم الخميس المقبل،  تطبيق العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 50 /2019، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الخامسة من ذات المرسوم، حيث أشارت المادة إلى أن يكون تطبيق القانون بعد انقضاء (6) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويساهم القانون الجديد في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات وذلك من خلال منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تساهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة.

وأوضح المهندس إبراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة بأن أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي الجديد تسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعًا استثماريًا في السلطنة ،وذلك من خلال تمكين رؤوس أمواله وأصولها في تأسيس المشاريع الاستثمارية المجدية اقتصاديا للسلطنة.

وأشار الرئيس التنفيذي بأن قانون استثمار رأس المال الأجنبـي يتضمن العديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية تشجيعا لاستقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة لما لها من أثر في التنمية الاقتصادية ،حيث أجاز قانون استثمار رأس المال الأجنبي للمستثمر تأسيس شركة في أحد الأنشطة المسموح بها وذلك بتملكه لكامل رأس مال الشركة دون أن يشترط القانون حد أدنى لرأس مال الشركة الخاضعة لاستثمار رأس المال الأجنبي شريطة التزام المستثمر الأجنبي بالجدول الزمني المقدم منه لتنفيذ مشروعه الاستثماري والمعتمد وفق دراسة الجدوى الاقتصادية وعدم إدخال أي تعديلات جوهرية على المشروع الاستثماري دون موافقة الوزارة.

وقال المهندس إبراهيم المعمري: إن قوانين الاستثمار تلعب دورا هاما في جذب الاستثمارات الأجنبية وتدفق رؤوس الأموال من أجل إنشاء شركات تجارية تستوعب المشاريع الاقتصادية العملاقة التي تسعى لها السلطنة ،وزيادة مستوى الكفاءة لدى الشركات العاملة ونقل الخبرات الاقتصادية والتقنيات الاستثمارية الحديثة ،وصولا إلى تنويع القاعدة الاقتصادية والآثار الإيجابية المترتبة عليها.

وأشار الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الإستثمار أنه ومن أجل استقرار الاستثمارات الأجنبية في السلطنة فقد وضع قانون استثمار رأس المال الأجنبي بعض الضمانات التي تكفل حقوق المشاريع الاستثمارية القائمة في السلطنة ،حيث نصت المادة (23) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي رقم 50/2019 على عدم جواز مصادرة المشاريع الاستثمارية والحجز عليها أو تجميدها أو التحفظ أو فرض الحراسة عليها إلا بحكم قضائي ،ويستثنى من ذلك الديون الضريبة المستحقة للدولة.

الجدير بالذكر أن مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة يساهم في إيجاد وتحسين البيئة الاستثمارية المناسبة في السلطنة بالإضافة إلى تيسير وتبسيط إجراءات استخراج جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص للمشاريع الاستثمارية.

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