هطول أمطار على بعض المناطق .. وطقس غائم على معظم المحافظات

مسقط - الرؤية

شهدت المناطق الساحلية لمحافظتي الوسطى وظفار هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة وتستمر فرص الأمطار خلال الساعات القادمة لتشمل جنوب الشرقية والمناطق الداخلية من الوسطى وظفار.

وقالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية تظهر استمرار تدفق ونشاط السحب على محافظات الوسطى وظفار وجنوب الشرقية.

ويستمر الطقس غائم الى غائم جزئياً على محافظات ظفاروالوسطى وجنوب الشرقية مع فرص لهطول امطار متفرقة تكون رعدية أحياناً يصاحبها رياح نشطة وجريان للأودية خلال اليومين القادمين بمشيئة الله.

وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 25 / 16 وفي مدينة صلالة 29 / 23 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 29 درجة في مدينة صلالة وفي ميناء صلالة وأدناها درجتان في جبل شمس.