استمرار تدفق السحب وهطول أمطار على بعض المناطق

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن الصورة الجوية تظهر استمرار تدفق السحب مع هطول أمطار متفرقة على محافظات الوسطى وظفار وجنوب الشرقية وتتحسن الفرص لهطول امطار متفرقة متفاوتة الغزارة خلال ساعات المساء واليومين القادمين. وأضافت بأن الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة وغائم جزئيا على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار مع فرص لهطول أمطار متفرقة. وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 25 / 15 وفي مدينة صلالة 30 / 22 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 30 درجة في مدينة صلالة وأدناها درجة واحدة في جبل شمس.
المصدر : الرؤية