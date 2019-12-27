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استمرار تدفق السحب وهطول أمطار على بعض المناطق

الجمعة 27 ديسمبر 2019 11:11 ص بتوقيت مسقط

استمرار تدفق السحب وهطول أمطار على بعض المناطق
قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية إن ‏الصورة الجوية تظهر استمرار تدفق السحب مع هطول أمطار متفرقة على محافظات الوسطى وظفار وجنوب الشرقية وتتحسن الفرص لهطول امطار متفرقة متفاوتة الغزارة خلال ساعات المساء واليومين القادمين. ‏‎وأضافت بأن الطقس صحو بوجه عام على معظم محافظات السلطنة وغائم جزئيا على محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار مع فرص لهطول أمطار متفرقة. ‏‎وسجلت درجات الحرارة في محافظة مسقط 25 / 15 وفي مدينة صلالة 30 / 22 وأعلى درجة حرارة متوقعة اليوم 30 درجة في مدينة صلالة وأدناها درجة واحدة في جبل شمس.

المصدر : الرؤية

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