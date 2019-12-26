توضيح حول ضبط كميات كبيرة من حلويات الأطفال المغشوشة بجنوب الباطنة

الرؤية – خاص

أوضحت غرفة تجارة جنوب الباطنة، أن ما تم نشره يوم أمس حول ضبط منتجات مغشوشة، كان استعراض لمضبوطات سابقة قامت بها الهيئة العامة لحماية المستهلك في السنوات الماضية والتي تم عرضها ضمن ورقة عمل قدمتها الهيئة في ندوة الغش التجاري التي نظمها فرع الغرفة بجنوب الباطنة.

وكانت حساب الغرفة على "تويتر" قد نشر تغريدة تفيد بضبط الهيئة العامة لحماية المستهلك سابقاً، أكثر من مليون وثمانمائة ألف سلعة من حلويات الأطفال منتهية الصلاحية التي تم إعادة تغيير تواريخ انتهائها وكتابة تواريخ صلاحية جديدة تمتد لسنوات عدة وجميعها من علب وأكياس الحلوى والمنتجات المخصصة للأطفال.