بالفيديو.. لقطات مميزة للكسوف الجزئي والحلقي في سماء السلطنة

مسقط - الرؤية

رصدت عدسات الكاميرات صباح اليوم الخميس الكسوف الجزئي والحلقي للشمس في سماء السلطنة، وذلك في مناطق شنّة وجزيرة مصيرة ورأس الرويس وجنوب أدم وقرن علم وفهود وحمراء الدروع. وقد أعلنت الجمعية الفلكية العمانية عن تحديد أكثر من 22 موقعا للرصد الجماهيري للكسوف في جميع محافظات السلطنة.

وقد استمر الكسوف لحوالي ساعتين و27 دقيقة، وبدأت الظاهرة الكونية في تمام الساعة السادسة والدقيقة 31 صباحًا حسب التوقيت المحلي للسلطنة، وبلغ ذروته عند الساعة السابعة والدقيقة 39 صباحًا واستمر حتى الساعة الثامنة والدقيقة 58.

أما الكسوف الحلقي فاستمر مدة وصلت إلى ثلاث دقائق تقريبًا في المناطق الواقعة في مسار عبور الكسوف الحلقي وهي محافظات الظاهرة والداخلية والوسطى وجنوب الشرقية، أما بقية محافظات السلطنة فشهدت كسوفًا جزئيًا فقط.