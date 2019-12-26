أبو الغيط يحاضر في كلية الدفاع الوطني حول "قوة الدولة الوطنية"

مسقط- الرؤية

استضافت كلية الدفاع الوطني صباح اليوم الخميس معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار مقررات المنهاج العام لدورة الدفاع الوطني السابعة.

ولدى وصول معاليه مقر الكلية ببيت الفلج رحب به اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني، بعدها ألقى معالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية محاضرة بعنوان (تعزيز قوة الدولة الوطنية في العالم العربي) تطرق من خلالها إلى أبرز قضايا الشرق الأوسط والقضايا العالمية، والسياق الإستراتيجي وأهميته للقطاع العسكري والتطورات المتلاحقة للتقنيات الحديثة وأهمية مواكبتها.

وتحدث الضيف عن واقع الحروب وتداعياتها وتغير طبيعتها عبر الأزمنة المختلفة وكيفية الاستجابة للأحداث الإستراتيجية وآلية التعامل معها، وتطرق المحاضر إلى أهم التداعيات السلبية للهزة الكبيرة التي ضربت منطقة الشرق الأوسط والتي ما يزال النظام العربي ككل بما في ذلك الجامعة العربية يعاني منها، كما أشار معالي الدكتور الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى ثلاث ركائز أساسية لا غنى عنها لتحصين الدولة العربية وزيادة منعتها في مواجهة المخاطر الجديدة وهي الركيزة الأمنية، وركيزة الحكم الرشيد، والركيزة الاقتصادية، وهي ثلاث ركائز متكاملة يعزز بعضها بعضا، وتمثل معا مثلث الاستقرار والازدهار للدولة العربية المعاصرة.

وفي الختام قام معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية بالرد على استفسارات وأسئلة الحضور والمشاركين في الدورة السابعة بالكلية.

حضر المحاضرة معالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، والفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن قائد قوة السلطان الخاصة، واللواء الركن مساعد رئيس جهاز الأمن الداخلي للعمليات، وعدد من المكرمين أعضاء مجلس الدولة، وعدد من أصحاب السعادة، وعدد من كبار ضباط قوات السلطان المسلحة وشرطة عمان السلطانية والجهات الأمنية الأخرى، كما كان في الحضور هيئة التوجيه والمشاركون في الدورة السابعة لكلية الدفاع الوطني.