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أمين عام جامعة الدول العربية يبدأ زيارة للسلطنة

الخميس 26 ديسمبر 2019 04:16 م بتوقيت مسقط

أمين عام جامعة الدول العربية يبدأ زيارة للسلطنة

 

مسقط- الرؤية

استقبل معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح اليوم الخميس معالي أحمدأبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها حالياً إلى السلطنة لإلقاء محاضرة بكلية الدفاع الوطني بوزارة الدفاع.

ورحب معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمعالي الأمين العام لجامعة الدول العربية متمنيا له زيارة موفقة للسلطنة، وقد أثنى معاليه على دور السلطنة في دعم السلم والاستقرار الدوليين في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، مشيداً بجهود السلطنة ومواقفها البناءة ومد جسور التفاهم والتعاون بين مختلف دول العالم، كما أشاد بالقيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة -حفظه الله ورعاه - وتعاون السلطنة الوثيق ودعمها لجهود جامعة الدول العربية الرامية لترسيخ دعائم التعاون الدولي المتعدد الأطراف في شتى المجالات، كما تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة اللواء الركن سالم بن مسلم بن علي قطن آمر كلية الدفاع الوطني.

 

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