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سعر نفط عمان يتجاوز 67 دولارا

الخميس 26 ديسمبر 2019 01:07 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان يتجاوز 67 دولارا

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الخميس 67.45 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ دولار أمريكي و3 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 66.42 دولار أمريكي.

 

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سعر نفط عمان يتجاوز 67 دولارا

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