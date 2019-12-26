سعر نفط عمان يتجاوز 67 دولارا

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الخميس 67.45 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ دولار أمريكي و3 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 66.42 دولار أمريكي.