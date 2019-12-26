شاهد .. أبرز صور الكسوف الجزئي والحلقي في سماء السلطنة

مسقط - العمانية

شهدت سماء السلطنة، صباح اليوم الخميس كسوفًا جزئيًا وحلقيًا للشمس استمر لحوالي ساعتين و27 دقيقة.

وبدأت ظاهرة الكسوف في سماء السلطنة في تمام الساعة السادسة والدقيقة 31 صباحًا حسب التوقيت المحلي للسلطنة، وبلغ ذروته عند الساعة السابعة والدقيقة 39 صباحًا واستمر حتى الساعة الثامنة والدقيقة 58.

أما الكسوف الحلقي فاستمر مدة وصلت إلى ثلاث دقائق تقريبًا في المناطق الواقعة في مسار عبور الكسوف الحلقي وهي محافظات الظاهرة والداخلية والوسطى وجنوب الشرقية، أما بقية محافظات السلطنة فشهدت كسوفًا جزئيًا فقط.

وكانت أفضل المواقع التي رصدت الكسوف الحلقي للشمس مناطق شنّة وجزيرة مصيرة ورأس الرويس وجنوب أدم وقرن علم وفهود وحمراء الدروع.