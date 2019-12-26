الخميس, 26 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

شاهد .. أبرز صور الكسوف الجزئي والحلقي في سماء السلطنة

الخميس 26 ديسمبر 2019 01:00 م بتوقيت مسقط

3d303960-9553-4dbc-91ae-800730b7e989
3ee3df0f-5931-4984-81bd-908739a0500c
4adececb-78aa-420d-ac67-418396b11193
4e35eb25-967e-4fb7-83ed-4b5fefa4c074
4f4c5b08-d63a-4c26-bc32-6c1f8b514edb
904bd7dc-1f0a-4734-b3e1-638d847e6cd3
4045cb9b-2421-4462-b3dc-54fc20a95045
55307777-25af-476c-83b0-af2e48754d7b
c4c3caf1-c7cf-4751-8a25-83d48256a5a1
e95250c1-10e0-48f7-bf23-7bd41db1c7d4
66259376-109f-43cb-928d-332e227b2dcb
EMswpVoXUAAe348
EMswqDwX0AEEUwO
EMswqDxWkAIkqmV
f0a2d398-6dbd-446b-b46d-03ce478932f9
WhatsApp Image 2019-12-26 at 8.23.51 AM

 

مسقط - العمانية

شهدت سماء السلطنة، صباح اليوم الخميس كسوفًا جزئيًا وحلقيًا للشمس استمر لحوالي ساعتين و27 دقيقة.

وبدأت ظاهرة الكسوف في سماء السلطنة في تمام الساعة السادسة والدقيقة 31 صباحًا حسب التوقيت المحلي للسلطنة، وبلغ ذروته عند الساعة السابعة والدقيقة 39 صباحًا واستمر حتى الساعة الثامنة والدقيقة 58.

أما الكسوف الحلقي فاستمر مدة وصلت إلى ثلاث دقائق تقريبًا في المناطق الواقعة في مسار عبور الكسوف الحلقي وهي محافظات الظاهرة والداخلية والوسطى وجنوب الشرقية، أما بقية محافظات السلطنة فشهدت كسوفًا جزئيًا فقط.

وكانت أفضل المواقع التي رصدت الكسوف الحلقي للشمس مناطق شنّة وجزيرة مصيرة ورأس الرويس وجنوب أدم وقرن علم وفهود وحمراء الدروع.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

16 ديسمبر 2019

سماء السلطنة تشهد ظاهرة الكسوف الحلقي النادرة لأول مرة منذ 118 عاما

المزيد

30 يوليو 2018

الكسوف الجزئي للشمس يحول دون رؤية هلال ذو الحجة يوم 11 أغسطس

المزيد

31 أغسطس 2016

تضارب في تحديد أول أيام عيد الأضحى بسبب الكسوف الجزئي للشمس

المزيد

14 ديسمبر 2016

شاهد.. رعب بعد انفجار نيزك في سماء إسبانيا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

سعر نفط عمان يتجاوز 67 دولارا

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد": أمطار بأجواء السلطنة حتى الأحد المقبل

المحليات - أخبار

الأربعاء المقبل.. بدء العمل في المركز الوطني للتشغيل بالتركيز على 7 مسارات

الاقتصاد - محلي

تكريم الفائزين في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها التاسعة والعشرين

المحليات - أخبار

ميناء صلالة يحقق رقما قياسيا في العمليات التشغيلية

الاقتصاد - محلي

مكتب "الرؤية" بعبري يحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاق الجريدة

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

توضيح من الشرطة حول جريمة قتل امرأة بالخابورة

المحليات - شرطة

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة