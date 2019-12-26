إطلاق مبادرة "أنسنة الإعلام" ضمن "إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني"

مسقط - العمانية

أعلن معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام عن تخصيص جائزة مسابقة الإجادة الإعلامية في مجال "وثائقيات" من العام المقبل 2020م، وإطلاق مبادرة أنسنة الإعلام والتي تأتي ضمن برامج "مشروع إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني" بالتعاون مع الملتقى الإعلامي العربي إلى العالمية وذلك بشراكات دولية، وبدء التنفيذ الفعلي لبرامج وخطط ومشاريع إعلام المستقبل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط ومكتب رؤية عمان 2040م.

جاء ذلك خلال حفل اختتام فعاليات ملتقى الأسرة الإعلامية الرابع تحت شعار "إعلامنا عهد يتجدد" الذي أقيم أمس الأربعاء تحت رعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية في المركز الثقافي بجامعة السلطان قابوس.​ وهدف الملتقى الذي نظمته وزارة الإعلام وبشراكة استراتيجية مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وجامعة السلطان قابوس إلى إيجاد وعي متناغم للإعلام العماني وتعزيز العلاقة بين المؤسسات الرسمية والإعلاميين وتوفير مناخ إعلامي إنساني يدعم مختلف الجهود والمبادرات الإعلامية.​

ودشّن معالي السيد وزير الداخلية خلال الحفل البوابة الإعلامية لسلطنة عمان والتي تأتي بثلاث لغات العربية والإنجليزية والفرنسية لتقدم الصورة العظيمة الشاملة التي تنفتح على كل الأوجه المعلوماتية المتأصلة بحقيقتها التاريخية ماضيا وحاضرا ومستقبلا عبر الكلمة والصورة.