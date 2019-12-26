وضع حجر أساس أول مصنع لتحويل الفحم البترولي في "حرة صحار"

صحار - العمانية

شهدتْ المنطقة الحرة بصحار، أمس، وضع حجر الأساس لمصنع "سانفيرا للكربون" كأول مصنع من نوعه في السلطنة لتحويل الفحم البترولي إلى منتج ذي قيمة صناعية، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع خلال الفترة المقبلة على أن يبدأ التشغيل التجريبي في يونيو 2021.

وستصل الطاقة الإنتاجية للمصنع 500 ألف طن سنويًّا في المرحلة الأولى؛ حيث سيستخدم المنتج في مصاهر الألمنيوم وغيرها من القطاعات في السلطنة والمنطقة، إضافة إلى إنتاج 24 ميجاوات من الكهرباء سنويًّا عبر البخار المنتج خلال عملية "الكلسنة". رعى حفل وضع حجر الأساس معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة.

وقال الشيخ راشد بن سيف السعدي الرئيس التنفيذي لشركة "تنمية": إنَّ المشروع سيقدم إضافة لقطاعي البتروكيماويات والألمنيوم في السلطنة عبر استقطاب أفضل التكنولوجيا وتوفير فرص عمل للشباب العماني. ويأتي تأسيس المصنع بشراكة عمانية ممثلة في الشركة العمانية لتنمية الاستثمارات الوطنية (تنمية) وشركة المتحدة للأعمال التجارية، إضافة لشركة "سانفيرا" للصناعات المحدودة الهندية. وسيعمل المشروع على توفير أكثر من 140 وظيفة مباشرة وتأهيل موظفيه من الخريجين الجدد عبر برنامج تدريبي في مصنع شركة "سانفيرا" للصناعات المحدودة بالهند، إضافة لتوفير وظائف غير مباشرة في اللوجستيات والخدمات المساندة والتعاون مع المؤسسات العمانية الصغيرة والمتوسطة.

ويشكل المصنع أهمية كبيرة في تعزيز قطاع الصناعة في السلطنة والإسهام في تنمية الاقتصاد العماني وتعزيزا لخطة الحكومة في تنويع مصادر الدخل؛ حيث يعد المصنع ضمن قطاع الصناعات التحويلية التي أولتها الخطط الخمسية اهتماما كبيرا لاسيما في السنوات الأخيرة.