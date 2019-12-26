"التأمينات الاجتماعية" توافق على المشاركة في استثمارات محلية وخارجية

مسقط - العمانية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، أمس، اجتماعه الرابع لهذا العام، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

وتمَّ خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال؛ حيث اطَّلع المجلس على نتائج مؤشرات قياس الأداء المؤسسي العام للهيئة والموقف التنفيذي لمشاريع المرحلة الثانية للخطة الإستراتيجية (2016-2020)، وعدد من مشروعات البرامج التأمينية التي تعمل الهيئة على دراسة تطبيقها خلال الفترة المقبلة. ووافق المجلس خلال اجتماعه على التوصيات المرفوعة له من جانب لجنة الاستثمار بشأن المشاركة في عدد من الفرص الاستثمارية المحلية والخارجية، واطلع على التقرير الختامي المُعد عن المشروع الاستثماري متعدد الأغراض "مجمع التأمينات" الكائن بولاية بوشر.

وبحث المجلس أوضاع بعض من فئات المؤمن عليهم المنضوين تحت مظلة برامج التأمين الاجتماعي المطبقة بالهيئة، وناقش المقترحات المرفوعة له حول تحسين المعالجة المعمول بها في شأن قيد بعض العمليات المحاسبية. واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة بعض المقترحات الأخرى المرفوعة له بشأن تطوير العمل بالهيئة واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.