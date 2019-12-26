الخميس, 26 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
16 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

اختتام اجتماعات مناقشة واعتماد بدائل الإستراتيجيات العمرانية الإقليمية

الخميس 26 ديسمبر 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - العمانية

اختتمتْ اللجنة التسييرية لمشروع الإستراتيجية العمرانية، أمس، سلسلةَ اجتماعات مناقشة واعتماد بدائل الإستراتيجيات العمرانية الإقليمية على مستوى المحافظات، برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط رئيس اللجنة التسييرية لمشروع الإستراتيجية العمرانية، التي عُقدت تباعًا ابتداءً من نهاية شهر يوليو الماضي.

واستعرضتْ المكاتب الاستشارية المشرفة على تطوير الإستراتيجيات العمرانية الإقليمية بدائل التنمية العمرانية للمحافظات، بما يتناسب مع الإطار الوطني "المعتمد" للتنمية العمرانية، ونتائج حلقات عمل بدائل الإستراتيجية العمرانية ولقاءات أصحاب العلاقة في المحافظات، كما تمَّ عرض نتائج التقييم الفني للبدائل من قبل الخبراء (تقييم متعدد المعايير MCAF). ومن المقرر رفع قرارات اللجنة للمجلس الأعلى للتخطيط للمصادقة واتخاذ القرار الأنسب في هذا الشأن، ومن ثم البدء بإعداد المسودات الأولية للإستراتيجيات العمرانية على المستويين الوطني والإقليمي، وتزويد الجهات ذات العلاقة بالمسودات الأولية للدراسة والمراجعة، ومدى توافق الإستراتيجية العمرانية الوطنية والإقليمية مع الخطط والإستراتيجيات والأهداف القطاعية، وإبداء الرأي والملاحظات، وتضمينها في المسودة النهائية للإستراتيجية العمرانية الوطنية والإقليمية، والمقرر الانتهاء منها في شهر يونيو من العام المقبل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 يونيو 2019

ورشة عمل حول بدائل الاستراتيجية العمرانية بالظاهرة

المزيد

07 نوفمبر 2018

ورشة عمل حول بدائل الاستراتيجية العمرانية.. الإثنين

المزيد

01 أكتوبر 2019

250 مشاركا في ختام حلقات عمل بدائل الاستراتيجية العمرانية

المزيد

09 يوليو 2019

ورشة حول بدائل الإستراتيجية العمرانية لجنوب الشرقية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الأربعاء المقبل.. بدء العمل في المركز الوطني للتشغيل بالتركيز على 7 مسارات

الاقتصاد - محلي

تكريم الفائزين في مسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم في دورتها التاسعة والعشرين

المحليات - أخبار

ميناء صلالة يحقق رقما قياسيا في العمليات التشغيلية

الاقتصاد - محلي

مكتب "الرؤية" بعبري يحتفل بمرور 10 سنوات على انطلاق الجريدة

المحليات - أخبار

أطباء: النظر للكسوف يؤدي للعمى

منوعات - صحة وجمال

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

"إماراتي يزوج ابنته" يشعل تويتر

منوعات - من هنا وهناك

توضيح من الشرطة حول جريمة قتل امرأة بالخابورة

المحليات - شرطة

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

وزير خارجية الإمارات: هذه الدولة ألد أعداء قطر

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة