اختتام اجتماعات مناقشة واعتماد بدائل الإستراتيجيات العمرانية الإقليمية

مسقط - العمانية

اختتمتْ اللجنة التسييرية لمشروع الإستراتيجية العمرانية، أمس، سلسلةَ اجتماعات مناقشة واعتماد بدائل الإستراتيجيات العمرانية الإقليمية على مستوى المحافظات، برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط رئيس اللجنة التسييرية لمشروع الإستراتيجية العمرانية، التي عُقدت تباعًا ابتداءً من نهاية شهر يوليو الماضي.

واستعرضتْ المكاتب الاستشارية المشرفة على تطوير الإستراتيجيات العمرانية الإقليمية بدائل التنمية العمرانية للمحافظات، بما يتناسب مع الإطار الوطني "المعتمد" للتنمية العمرانية، ونتائج حلقات عمل بدائل الإستراتيجية العمرانية ولقاءات أصحاب العلاقة في المحافظات، كما تمَّ عرض نتائج التقييم الفني للبدائل من قبل الخبراء (تقييم متعدد المعايير MCAF). ومن المقرر رفع قرارات اللجنة للمجلس الأعلى للتخطيط للمصادقة واتخاذ القرار الأنسب في هذا الشأن، ومن ثم البدء بإعداد المسودات الأولية للإستراتيجيات العمرانية على المستويين الوطني والإقليمي، وتزويد الجهات ذات العلاقة بالمسودات الأولية للدراسة والمراجعة، ومدى توافق الإستراتيجية العمرانية الوطنية والإقليمية مع الخطط والإستراتيجيات والأهداف القطاعية، وإبداء الرأي والملاحظات، وتضمينها في المسودة النهائية للإستراتيجية العمرانية الوطنية والإقليمية، والمقرر الانتهاء منها في شهر يونيو من العام المقبل.