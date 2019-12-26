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"مكتب الشورى" يستعرض خطط اللجان الدائمة

الخميس 26 ديسمبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

"مكتب الشورى" يستعرض خطط اللجان الدائمة

مسقط - الرؤية

ناقش مكتب مجلس الشورى، صباح أمس، العديد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والتي كان من بينها مناقشة برامج وخطط عمل اللجان الدائمة بالمجلس خلال الدور السنوي الأول من الفترة التاسعة.

جاء ذلك خلال اجتماع مكتب مجلس الشورى الدوري الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول (2020-2019م) من الفترة التاسعة للمجلس (2023-2019م)، برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام للمجلس، وأصحاب السعادة أعضاء المكتب، وأصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس. وتضمنت خطط اللجان العديد من الموضوعات التي سوف تقوم اللجان بدراستها؛ حيث تتضمن الخطط الجداول الزمنية التي أعدتها اللجان لاستضافة، ومناقشة عدد من المختصين بالمواضيع المدرجة لديهم، والتي من المتوقع الخروج منها بعدد من المقترحات والتوصيات التي ستعزز مشاريع الدراسات والقوانين المدرجة على جداول أعمالها لدور الانعقاد السنوي الحالي.

وناقشَ مكتب المجلس في اجتماعه محاور وعناصر البيانات الوزارية والعروض المرئية المقترح تقديمها خلال دور الانعقاد السنوي الأول؛ وذلك بحضور أصحاب السعادة رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس؛ حيث تمَّ خلال الاجتماع استعراض أهم الموضوعات المتعلقة بتلك المحاور.

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