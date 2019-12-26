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"صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية" يعتمد موازنة 2020.. ويستعرض مؤشرات الأداء

الخميس 26 ديسمبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - الرؤية

عقدَ مجلسُ إدارة صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، أمس الأربعاء، اجتماعَه الرابع لهذا العام، برئاسة معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجلس عددًا من الموضوعات؛ منها: مشروع موازنة الإيرادات والمصروفات التشغيلية والرأسمالية للصندوق للعام 2020م، وقد قرر اعتمادها. واعتمد المجلس القوائم المالية غير المدققة للصندوق للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019م، ووافق المجلس على تعيين المدقق الخارجي لحسابات الصندوق للعام 2020م.

وتمَّ خلال الاجتماع استعراض مؤشرات أداء الصندوق التي تضمنت التدفقات النقدية وأداء استثمارات الصندوق حتى نهاية شهر أكتوبر 2019، وموقف تنفيذ الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام الحالي، وكذلك متابعة موقف مشاريع الصندوق الجاري تنفيذها، واستعرض التقرير الخاص بالإجراءات المتخذة من قبل إدارة الصندوق لتنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس المتخذة في الاجتماع السابق وغيرها من القرارات والتوصيات.

وشهدَ الاجتماع الموافقة على تعيين خبير اكتواري لفحص وإعداد المركز المالي لأموال الصندوق ومراجعة إستراتيجية الاستثمار، إضافة لتقديم عرض مرئي عن نتائج بطاقة الأداء المتوازن للعام 2019، واعتماد بطاقة الأداء المتوازن المقترحة للعام 2020. وبحث المجلس عدداً من المواضيع الأخرى المتعلقة بأعمال الصندوق المدرجة على جدول الأعمال واتخذ حيالها القرارات المناسبة.

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