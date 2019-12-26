6500 كيلوجرام في افتتاح سوق العسل العماني

مسقط - العمانية

افتتح، أمس، سوق العسل العماني في نسخته الـ13، تحت رعاية معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية، وبحضور عددٍ من أصحاب السعادة والمسؤولين، وعدد من المهتمين بإنتاج العسل وذلك بجراند مول مسقط.

ويُشارك في السوق -الذي يستمر حتي يوم السبت المقبل- نحَّالون من مختلف محافظات السلطنة؛ حيث يعرضون أنواعا متعددة من العسل؛ مثل: السدر والسمر والسرح والصمغ العربي والعتم واللبان...وغيرها من منتجات العسل. ويأتي السوق -الذي تنظمه وزارة الزراعة والثروة السمكية- بالتعاون مع شركة تنمية نفط عمان، خلال الفترة 25-28 ديسمبر، ضمن سلسة أسوق العسل العماني التي يتمُّ تنظيمها مرتين في السنة؛ بهدف التعريف بالمنتج العماني من العسل، وإتاحة الفرصة للتواصل بين منتجي العسل وبين المستهلكين.

وقال المهندس خاطر بن محمد العلوي مدير دائرة التسويق الزراعي والحيواني بوزارة الزراعة والثروة السمكية: إنَّ الوزارة تسعى من خلال هذا السوق إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في منتجات العسل، وإيجاد المزيد من من المنافذ التسويقية لها، والترويج للعسل العماني المعروف بجودته العالية وقيمته الغذائية. وأضاف أنَّ ما يعرض في السوق يقارب 6500 كيلوجرام من منتجات العسل تم فحصها من قبل مختبرين متخصصين في فحص الأغذية؛ بهدف التركيز على ضمان جودة العسل المعروض للبيع بالسوق.

ويتضمن السوق على جناح خاص لوزارة الزراعة والثروة السمكية لتعريف الزوار بجهود الوزارة في مجال تطوير وتربية وإكثار نحل العسل، كما يحتوي السوق على عرض للمستلزمات الخاصة بالنحل والنحالين.

يُشار إلى أنَّ عدد مربي النحل في السلطنة وصل إلى 5336 نحالا، وبلغت أعداد خلايا نحل العسل في العام 2018 نحو 112068 خلية أنتجت 672208 كيلوجرامات.