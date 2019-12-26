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"ثقافة الدولة" تناقش تشكيل اللجان الفرعية

الخميس 26 ديسمبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

"ثقافة الدولة" تناقش تشكيل اللجان الفرعية

 

مسقط - الرؤية

عقدتْ لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الدولة، أمس، اجتماعها الرابع لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة السابعة، برئاسة المكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية رئيسة اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، وعدد من موظفي الأمانة العامة.

واستعرضتْ اللجنة -خلال اجتماعها- أطرَ العمل الخاصة بها، والتي تمَّ اعتمادها في الجلسة العامة الرابعة التي عقدها المجلس أمس الأول الثلاثاء. وناقشتْ اللجنة -خلال الاجتماع- تشكيل لجان فرعية لأداء مهام اللجنة، والخطة الزمنية لعمل هذه اللجان. وتطرَّق الاجتماع إلى تحديد مواعيد اجتماعات اللجنة الرئيسية خلال دور الانعقاد السنوي الحالي.

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