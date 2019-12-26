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نقل فرع "مزن" للصيرفة الإسلامية في العذيبة

الخميس 26 ديسمبر 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

نقل فرع "مزن" للصيرفة الإسلامية في العذيبة

 

مسقط - الرؤية
غيَّرت مُزن -نافذة الصيرفة الإسلامية لدى البنك الوطني العُماني- موقع فرعها في العذيبة، بنقله إلى بناية جريدة الوطن، بالقرب من بناية الفردان في شارع الخدمات؛ في إطار سعيها لتوفير تجربة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للجميع.
وجاءت هذه الخطوة ضمن جهود البنك لمواصلة رفد عملائه بتجربة مصرفية مميزة تلبي متطلباتهم وتواكب التطور المتسارع في قطاع الصيرفة الإسلامية. وقامت مُزن، مؤخراً، بتحديث منتجاتها وخدماتها وعروضها؛ حيث أطلقت خدمة إيداع النقد، والتي تتيح للعملاء الفرصة لاستخدام أي من أجهزة إيداع النقد الـ60 التابعة للبنك الوطني العُماني والمنتشرة في مختلف أنحاء السلطنة. وتُعدُّ مزن أول نافذة للصيرفة الإسلامية بالسلطنة، ولديها الآن 6 فروع؛ حيث تقدم لعملائها تشكيلة متكاملة من الخدمات المصرفية الإسلامية عالية الجودة.
وتمَّ تأسيس مزن للصيرفة الإسلامية في العام 2013 لتكون أول نافذة مصرفية إسلامية مُرخَّصة للعمل في السلطنة؛ بهدف تقديم حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية للجميع، وكنافذة إسلامية للبنك الوطني العماني الذي تأسس في العام 1973، فإنَّ مزن للصيرفة الإسلامية ملتزمة بإحداث فرق إيجابي متنامي في المجتمع من خلال برامجها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية.

 

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