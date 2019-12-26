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5 فائزين بمسابقة "صحار الدولي" عبر منصات التواصل الاجتماعي

الخميس 26 ديسمبر 2019 08:35 ص بتوقيت مسقط

5 فائزين بمسابقة "صحار الدولي" عبر منصات التواصل الاجتماعي

 

مسقط – الرؤية

أعلن صحار الدولي أسماء 5 فائزين بمسابقة "فخر الفوز" التي أطلقها البنك عبر صفحته على انستجرام للتواصل الاجتماعي، وتضمنت المسابقة أسئلة سلطت الضوء على عدد من الشخصيات العمانية البارزة التي حققت إنجازات عالمية مشرفة للسلطنة. وشهدت المسابقة مشاركة واسعة، وتم اختيار الفائزين الخمسة عبر عملية سحب إلكترونية وحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 200 ريال عماني.

وقال مازن بن محمود الرئيسي، مساعد مدير عام أول ورئيس دائرة التسويق وتجربة الزبائن في صحار الدولي: نحرص في صحار الدولي على تنظيم مثل هذه المسابقات لتوفير فرص لمتابعينا عبر منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق الفوز، فضلاً عن سعينا إلى التعرف عليهم وعلى آرائهم.

 

وأضاف الرئيسي: أتقدم بالشكر إلى جميع متابعينا على تفاعلهم ومشاركتهم في المسابقة، كما أتقدم بالتهنئة إلى جميع الفائزين معنا. وأشجع المشاركين الذين لم يوفقوا بالفوز في هذه المسابقة على الاستمرار في المحاولة والمشاركة في مسابقاتنا القادمة.

وأطلقت المسابقة في 17 نوفمبر حتى 21 نوفمبر، ورفعت الأسئلة عبر صفحة الانستجرام الخاصة بالبنك، وتعين على المتابعين إرسال إجاباتهم باستخدام الوسم "# فخر-الفوز" ومشاركة الإجابة لثلاث من أصدقائهم إضافة إلى متابعة صفحة البنك، وقد أدرجت اللجنة المتخصصة في البنك وبناءً على شروط وأحكام المسابقة مئات المشاركين المؤهلين للدخول في السحب.

وتعد مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي التي ينظمها صحار الدولي بمثابة انعكاس للمبادرات المتعلقة بالاحتفالات والفعاليات التي ينظمها البنك في هذه المناسبة المجيدة، كما يعكس تفاعل صحار الدولي مع الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي التزامه بالتواصل مع المجتمع في مختلف المناسبات. وضمن سجله الحافل بالمسابقات الناجحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسعى البنك إلى تقديم قيمة مضافة لا تقتصر فقط على توزيع الجوائز بل تشمل رفع مستوى وعي المجتمع في القضايا المتنوعة.

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