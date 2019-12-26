بنك ظفار يحصد جائزة التميز في البرامج والمبادرات المجتمعية



مسقط - الرؤية

حصد بنك ظفار مؤخرًا جائزة التميز للبرامج والمبادرات المجتمعية من المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية، وتسلم الجائزة أحمد بن سعيد آل إبراهيم، المدير العام ورئيس مجموعة الدعم المؤسسي ببنك ظفار، خلال حفل عشاء بهيج أقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال أحمد بن سعيد آل إبراهيم، المدير العام ورئيس مجموعة الدعم المؤسسي: نفخر بحصولنا على هذه الجائزة المرموقة، التي تترجم دور بنك ظفار كمؤسسة عمانية رائدة في دعم المبادرات والقضايا ذات البعد الاجتماعي، إذا تعد المسؤولية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من عملياتنا ونسعى من خلال برامجنا ومبادراتنا في هذا الإطار للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة في المجتمع.

وتعد المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية من المؤسسات غير الربحية التي تعنى بتقديم الأبحاث والدراسات حول طبيعة أعمال المسؤولية الاجتماعية في المنطقة العربية والأهداف التي يمكن تحقيقها من خلال نشر هذه الثقافة في المجتمعات العربية. كما تعمل هذه المنظمة على تسليط الضوء على دور المسؤولية الاجتماعية في تحقيق الاستدامة في مجالات البيئة والسياحة والاقتصاد والزراعة والصناعة. وتعمل هذه المؤسسة مع الوزارات والمؤسسات العامة لتطبيق المعايير العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في المؤتمرات الدولية المعنية بهذا المجال.

ويولي بنك ظفار اهتمامًا بالغًا بمبادرات المسؤولية الاجتماعية إذ تعد أحد أهم ركائز البنك، حيث يسعى بشكل دائم إلى المساهمة في المبادرات التي تحدث فارقًا إيجابيًا على المدى الطويل، كما يؤمن بنك ظفار بأهمية تقديم الدعم للمجتمع من خلال المبادرات المتنوعة حيث يسعى إلى تعزيز دوره كمؤسسة مالية رائدة من خلال دعم المبادرات التي تهدف إلى تنمية المجتمع فضلًا عن تحقيق الاستدامة البيئية، إذ يقدم بنك ظفار دعمه لعدد من المؤسسات الخيرية والأنشطة والمبادرات المجتمعية، كما يقدم البنك دعمه للمبادرات التي تهدف إلى تنمية المجتمع بما فيها دعمه للأسر المتضررة جراء الإعصار المداري مكونو، حيث ساهم البنك بدعم مالي قيمته مليون ريال عماني للأسر المتضررة في محافظتي ظفار والوسطى. ويسعى البنك لتحقيق رؤيته وتنفيذ استراتيجيته التشغيلية الشاملة والتي تتمحور حول تقديم أفضل تجربة مصرفية للزبائن من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في عالم الصيرفة والبنوك، وقد مكن ذلك بنك ظفار من تصدر قائمة أفضل البنوك في المنطقة.