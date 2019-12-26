البنك الأهلي يدعم مؤتمر "دول مجلس التعاون والتغيرات العالمية"

مسقط - الرؤية

شارك البنك الأهلي في رعاية المؤتمر الدولي "دول مجلس التعاون الخليجي في خضم التغييرات العالمية - استجابة للنظام الاقتصادي الجديد" والذي نظمته جامعة السلطان قابوس ممثلة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالتعاون مع منتدى البحوث الاقتصادية، واستمر لمدة يومين.

وقال عبدالله الجابري، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة بالبلنك الأهلي: نتطلع دائمًا إلى المشاركة والتواجد في المؤتمرات والفعاليات التي تمثل منصّات معرفية مهمة، وتوفر نافذة لمناقشة مختلف القضايا والتطورات الجديدة. ويحرص البنك الأهلي ومنذ تأسيسه، على أن يكون عضواً فاعلا في المحيط الذي يعمل فيه، ونؤمن بأن شعورنا بالمسؤولية تجاه المجتمع هو أحد أسباب نجاحنا، حيث نولي اهتمامًا واسعًا بان نواكب التطورات التي يتطلع إليها العملاء مع التزامنا بالمعايير العالمية. كما نؤمن بأهميّة تعزيز المعرفة في أوساط موظفينا، ومواكبتهم للتطورات المالية والاقتصادية الدولية.

وناقش المؤتمر الذي شهد مشاركة نحو 70 باحثا من داخل السلطنة وخارجها، العديد من القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه دول المنطقة، والتطورات الإقليمية والعالمية، وبحث إيجاد حلول مبتكرة لمعالجتها.

ويسعى البنك الأهلي إلى مواءمة استراتيجيته التوسعية لتتناغم مع مسؤوليته الاجتماعية بإتجاه المساهمة في التنمية الاقتصادية للسلطنة. وعمل البنك منذ انطلاقه على تعزيز حضوره المحلي عبر خطة توسعية تساهم في انتشار فروعه في كافة أنحاء السلطنة. وتأتي مشاركة البنك الأهلي في دعم مثل هذه التظاهرات الاقتصادية تماشيا مع أهدافه الرامية إلى دعم المؤتمرات والفعاليات الكبرى التي تساهم في مناقشة مختلف القضايا المجتمعية والاقتصادية المحلية والإقليمية.