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ظفار يكتفي بثلاثية في شباك نادي عمان

الأربعاء 25 ديسمبر 2019 09:24 م بتوقيت مسقط

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الرؤية- وليد الخفيف

وضع نادي ظفار قدما في نصف نهائي الكاس الغالية بعد الفوز على مضيفه نادي عمان ٣- صفر ، في المباراة التي أقيمت بينهما بأستاذ السيب الرياضي في ذهاب دور الثمانية.

ولم يمهل نادي ظفار اصحاب الأرض سوى ٧ دقائق لهز شباك محمد الذيب عن طريق مهاجمه الدولي عبد العزيز المقبالي..

واهدر المقبالي ركلة جزاء في الشوط الأول عندما تصدى لها محمد الذيب ببراعة..

وفي الشوط الثاني واصل المقبالي تفوقه على خط دفاع نادي عمان محرزا هدفين في الدقائق ٤٧ و٦٤.

وفرض الزعيم سيطرة مطلقة على مجريات الشوطين ، فالفارق النوعي منحه تفوق كامل على منافسه الذي ظهر بلا انياب طوال ٩٠ دقيقة.

وكان بوسع ظفار تسجيل المزيد من الأهداف عبر رائد ابراهيم والإسباني هوجم لوبيز الذي تصدى القائم لأخطر محاولاته في الدقائق الخمس الأخيرة من اللقاء..

وبعد تسجيل ظفار للهدف الثالث أصبحت المباراة من طرف واحد، فسيطر ظفار واستحوذ على الكرة مستفيدا من الفارق المهاري للاعبيه في التسليم والتسلم والانتقال بالكرة تزامنا مع انتشار افضل منح الفريق القدرة على الوصول لمنطقة جزاء نادي عمان بسهولة ويسر.

ولم يقدم نادي عمان ما يشفع له ، فلم يظهر فايز الرشيدي طوال 88 دقيقة قبل ان يظهر احمد العدوي في الدقيقة الأخيرة برأسية كانت الفرصة الوحيدة لنادي عمان.

ويبدو ان الهدف الثاني لنادي ظفار جاء من تسلسل واضح ،كما ان الحكم أجهض فرصة واعدة لمادي عمان بداعي التسلل رغم صحة وضع لاعب نادي عمان. وبهذه النتيجة بان نادي ظفار قريبا من التأهل في انتظار الحسم في ارض اللبان في مباراة الإياب.

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