اختتام منافسات مهرجان شرطة عمان السلطانية بمشاركة 1629 لاعب ولاعبه

مسقط – الرؤية

أسدِل الستار، مساء أمس على منافسات مهرجان شرطة عمان السلطانية لألعاب القوى لعام 2019م، على استاد الشرطة الرياضي بالوطية، بمشاركة 1629 لاعب ولاعبة من مختلف تشكيلات شرطة عمان السلطانية.

رَعَى حفلَ ختام المهرجان معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، بحضور عدد من كبار ضباط شرطة عمان السلطانية والأجهزة العسكرية والأمنية، ومسؤولين بوزارة الشؤون الرياضية.

وشهد الختام منافسات قوية ومثيرة في مختلف المسابقات، وتضمن الحفل معزوفات موسيقية وفي نهاية الاحتفالية قام معالي الفريق راعي المناسبة بتسليم الكؤوس والجوائز للفرق الفائزة بالمراكز الأولى.

ففي مسابقة المارثون على مستوى الضباط (مسافة 21 كم) توج الملازم أول/ فهد العدوي من فريق الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف بالمركز الأول وحصل الملازم أول/ حسان الجامودي من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة على المركز الثاني وحل الملازم/ سلطان المقبالي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة في المركز الثالث.

وفي مسابقة الماراثون رجال (مسافة 21 كم) حصل على المركز الأول العريف/ أحمد بن علي العامري من قيادة شرطة المهام الخاصة والمركز الثاني العريف/ سامي المقبالي من قيادة شرطة خفر السواحل، ونال المركز الثالث الشرطي/ إسماعيل الجهضمي من قيادة شرطة المهام الخاصة.

اما في ماراثون الشرطة النسائية (7 كم) حققت المركز الأول الشرطية/ زينب بنت علي اللواتية من قيادة شرطة المهام الخاصة، والمركز الثاني من نصيب الشرطية المستجدة/ رقية الحجرية من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، والثالث ذهب إلى الشرطية المستجدة/ ملكة الخضورية من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.

وفي مسابقة (5000) متر للرجال، نال المركز الأول العريف/ أحمد العامري من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، والثاني من نصيب العريف/ سامي المقبالي من فريق قيادة شرطة خفر السواحل، بينما حصل على المركز الثالث الشرطي/ إسماعيل الجهضمي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة.

وفي مسابقة (3000 متر) موانع للرجال حصل على المركز الأول العريف/ عبدالله الريامي من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، والمركز الثاني الشرطي/ إسماعيل الجهضمي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، ونال المركز الثالث العريف/ محسن الحاتمي من فريق قيادة شرطة محافظة مسقط.

أمَّا في مسابقة (110 متر) حواجز للرجال، فقد نال المركز الأول الرقيب/ خلفان الجابري من فريق الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية، ونال الرقيب/ حامد السنيدي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة المركز الثاني، وحل الشرطي/ محمد الجحافي من فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بصلالة في المركز الثالث.

وفي مسابقة (100 متر) حواجز الشرطة النسائية حققت المركز الأول الشرطية/ مواهب السعدية من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وفي المركز الثاني العريف/ هنادي البلوشية من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وحصلت على المركز الثالث الشرطية/ أيام بيت فرج من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.

وفي مسابقة الوثب الثلاثي للرجال، حقق المركز الأول الرقيب/ سالم اليعربي من فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بنزوى، والعريف/ خميس السعيدي من فريق قيادة شرطة خفر السواحل في المركز الثاني، والشرطي/ محمد الجحافي من فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بصلالة في المركز الثالث.

وفي مسابقة الوثب الطويل للرجال، نال المركز الأول الرقيب/ سالم اليعربي من فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بنزوى، والمركز الثاني حققه العريف/ عوض السعدي من قيادة شرطة خفر السواحل، أما المركز الثالث فحصل عليه العريف/ سالم الصبحي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة.

وفي مسابقة الوثب الطويل للشرطة النسائية، نالت المركز الأول الشرطية/ أحلام العريمية من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، والمركز الثاني ذهب إلى العريف/ هنادي البلوشية من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وحصلت العريف/ رقية السعدية من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة على المركز الثالث.

وفي مسابقة (1500 متر) للرجال فاز بالمركز الأول العريف/ أحمد العامري من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وحقق المركز الثاني الشرطي/ مازن العلوي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وحصل على المركز الثالث الشرطي/ عبدالعزيز السهي من فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالسويق.

أمَّا في مسابقة (400 متر عدو) للرجال، فحصل على المركز الأول الشرطي/ خميس الهدابي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، فيما حصل على المركز الثاني العريف/ حاتم البادري من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وجاء في المركز الثالث الشرطي/ غانم السعدي من فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالسيب.

وفي مسابقة (800 متر عدو) رجال جاء في المركز الأول الشرطي/ سعود السعدي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وفي المركز الثاني جاء الشرطي/ سالم الهدابي من فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بنزوى، ثم في المركز الثالث الشرطي/ سالم الرواحي من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.

وفي مسابقة (200 متر عدو) رجال، حقَّق المركز الأول الشرطي/ عبدالرضا الشبيبي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، ثم الشرطي/ محمد البلوشي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، تلاه الشرطي/ رشيد المشيفري من فريق القيادة العامة للشرطة.

وفي مسابقة (200 متر عدو) للشرطة النسائية جاءت في المركز الأول العريف/ هناء الفراجية من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، ثم العريف شروق الحبسية من فريق الإدارة العامة للمرور، وفي المركز الثالث الشرطية/ وعد الجرادية من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة.

جوائز الجولة الثانية

وبعد انتهاء الجولة الثانية من مهرجان شرطة عمان السلطانية لألعاب القوى، تم توزيع الجوائز على الفائزين في الجولة، ففي مسابقة القفز العالي رجال، تمكن الشرطي/ عادل الفارسي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة من تحقيق المركز الأول، ونال المركز الثاني الشرطي/ محمد الجحافي من فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بصلالة، تلاه العريف/ خميس السعدي من فريق قيادة شرطة خفر السواحل في المركز الثالث.

وفي مسابقة رمي الرمح للرجال، حصل الرقيب بشير الحجري من فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالمهام والكامل، على المركز الأول، وحل ثانياً العريف/ ماجد الغافري من فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالرستاق، والمركز الثالث الشرطي/ مبارك الشبلي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة.

أمَّا في مسابقة رمي الرمح للشرطة النسائية، فقد حققت العريف/ مها المشيفرية من فريق إدارة موسيقى الشرطة، تلتها الشرطية/ شمسة الأبروية من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، ثم الرقيب أول/ سعيدة السالمية من فريق الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية.

وفي مسابقة دفع الجلة للرجال، نال المركز الأول العريف/ أحمد العبري من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وفي المركز الثاني العريف/ عبدالله المقبالي من فريق قيادة شرطة أمن منشآت النفط والغاز، ثم في المركز الثالث الشرطي/ سالم الكلباني من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة.

وفي مسابقة دفع الجلة للشرطة النسائية، استحقَّت الشرطية/ لطيفة الشبلية من فريق قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة المركز الأول، تلتها في المركز الثاني الرقيب/ مارية الهنائية من فريق الإدارة العامة للمرور، وحلت ثالثا العريف/ سامية البوسعيدية من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة.

وفي مسابقة رمي القرص رجال، جاء في المركز الأول الرقيب/ مروان الجابري من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وذهب المركز الثاني للرقيب/ هاشل الخلدي من فريق الهيئة العامةللدفاع المدني والإسعاف، والمركز الثالث للرقيب/ أحمد المعمري من فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بصحار.

وفي مسابقة رمي القرص للشرطة النسائية، تمكنت الشرطية/ لطيفة الشبلية من فريق قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة من تحقيق المركز الأول، وفي المركز الثاني الرقيب/ مارية الهنائية من فريق الإدارة العامة للمرور، ثم العريف/ سامية البوسعيدية من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة في المركز الثالث.

وفي مسابقة (400 متر عدو) للشرطة النسائية نالت الشرطية/ رحمة الحجرية من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة المركز الأول، وفي المركز الثاني العريف/ شروق الحبسية من فريق الإدارة العامة للمرور، وحلت ثالثا الوكيل أول/ سليمة الراسبية من فريق الإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية.

وفي مسابقة (100 متر عدو) للرجال جاء في المركز الأول حمد البلوشي من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وحصل قيس السعدي من فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالسيب على المركز الثاني، وحل رشيد المشيفري من فريق القيادة العامة للشرطة في المركز الثالث.

أمَّا في مسابقة (100 متر عدو) للشرطة النسائية حصلت على المركز الأول أحلام العريمية من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، وحصلت هناء الفراجية من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة على المركز الثاني، وجاءت رحمة الحجرية من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في المركز الثالث.

وفي مسابقة (4×400 متر تتابع) رجال نال فريق قيادة شرطة المهام الخاصة المركز الأول وجاء فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بنزوى في المركز الثاني وذهب المركز الثالث من نصيب فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالسيب.

وفي مسابقة (4×100 متر تتابع) شرطة نسائية حقق فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة المركز الأول، وذهب المركز الثاني من نصيب فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، أما المركز الثالث فقد حققه فريق قيادة شرطة محافظة جنوب الشرقية.

وفي مسابقة (4×100 متر تتابع) رجال نال المركز الاول فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وذهب المركز الثاني لمصلحة فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالسيب، أما المركز الثالث فكان من نصيب فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بإبراء.

أما في مسابقة شد الحبل للرجال، فقد نال المركز الأول فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وحل ثانيًا فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بقريات، ثمّ في المركز الثالث فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بصلالة.

تسليم الكؤوس

وفي ختام مهرجان شرطة عمان السلطانية لألعاب القوى، قام معالي الفريق حسن بن محسن الشريقي المفتش العام للشرطة والجمارك، بتوزيع الكؤوس على التشكيلات الفائزة للرجال والشرطة النسائية وتكريم المدربين والرياضيين القدامى؛ حيث نال درع البطولة للرجال فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وحقق المركز الثاني فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بصلالة، وجاء فريق وحدة شرطة المهام الخاصة بالسيب في المركز الثالث وبالنسبة للشرطة النسائية حصل على درع البطولة فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وجاء فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة في المركز الثاني، وفريق الإدارة العامة للمرور في المركز الثالث.

وقد حصل على كأس فردي الماراثون للضباط الملازم أول/ فهد العدوي من فريق الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف وحصل على كأس فردي للرجال العريف/ أحمد بن علي العامري من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة وللشرطة النسائية الشرطية/ زينب بنت علي اللواتية من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وفي مسابقة (4×100 متر تتابع) للرجال حصل على الكأس فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وللشرطة النسائية فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة، وفي مسابقة (4×400 متر تتابع) رجال نال الكأس فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، أما في مسابقة شد الحبل للرجال فنال الكأس فريق فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وحصل فريق قيادة شرطة المهام الخاصة على كأس فرق الماراثون للرجال وفريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة للشرطة النسائية، كما تمّ تسليم كأس أفضل رياضي للرجال وحصل عليه العريف/ أحمد العامري من فريق قيادة شرطة المهام الخاصة، وكأس أفضل رياضية حصلت عليه الشرطية/ أحلام العريمية من فريق أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة.