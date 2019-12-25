السلطنة تشارك في مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي بالوطن العربي

مسقط – الرؤية

شاركت السلطنة في الدورة السابعة عشرة، لمؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي، في الوطن العربي تحت شعار "الذكاء الاصطناعي والتحديات"، والذي أقيم بجمهورية مصر العربية خلال الفترة من 23 – 25 ديسمبر الجاري.

مثل السلطنة في هذا الاجتماع وفد من وزارة التعليم العالي يترأسه سعادة الدكتور عبد الله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي، ضم الوفد كل من لارا غسان عبيدات المديرة العامة للبعثات وخليفة بن ناصر الوهيبي مدير دائرة المجالس واللجان ومنى بنت موسى الزدجالية الملحق الثقافي لسفارة السلطنة بالقاهرة. تضمنت فعاليات المؤتمر ندوات ومحاضرات وحلقات عمل وحلقات نقاشية للخروج بمجموعة من التوصيات لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي العربية.

وناقش المؤتمر عدة محاور أبرزها الذكاء الصناعي التحديات والرهانات، وسياسات البحث العلمي وأخلاقيات الذكاء الصناعي في إطار الثورة الصناعية الرابعة. كما تمَّ اعتماد وثيقة تصنيف الجامعات العربية ووثيقة الإطار العام للبحث العلمي العربي في المجالات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.

وعلى هامش الاجتماع التقى سعادة وكيل وزارة التعليم العالي والوفد المرافق له عددا من المسؤولين ورؤساء الجامعات وممثلي بعض المنظمات.