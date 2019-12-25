وزير الخدمة المدنية يدشن الموقع الإلكتروني الجديد لمعهد الإدارة العامة

مسقط – الرؤية

عقد مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، اجتماعه الرابع لهذا العام 2019م برئاسة معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، وزير الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة المعهد، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس.

واستعرض الاجتماع التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الثالث لعام 2019م، والمواضيع المدرجة في جدول الأعمال، وأهمها إقرار خطة عمل المعهد للعام القادم 2020م، والتي ترتكز على أهداف المعهد المحددة بالمرسوم السلطاني السامي 28/2016 بإصدار نظام معهد الإدارة العامة، وعلى مرتكزات الخطة الاستراتيجية للمعهد 2018م-2020م، والتي تستهدف تعزيز دور المعهد كبيت خبرة وطني.

وناقش المجلس خطة عمل المعهد التدريبية والبحثية والاستشارية والتطويرية للعام 2020م، بالإضافة إلى مستجدات العمل بالمعهد والمشاريع المستهدف تنفيذها خلال العام القادم، كما أقر المجلس خطة التدريب والتأهيل الوظيفي لموظفي الجهاز الإداري للدولة والتي تركز على البرامج ذات الارتباط القوي بتوجهات السلطنة التنموية، وعلى المشاريع ذات البعد الوطني والمؤسسي ومستجدات وظائف وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وأهداف تحقيق نموذج المرونة المعرفية وتمكين وتنمية وصقل مهارات موظفي الجهاز الإداري للدولة من خلال تأمين تدريب نوعي لشاغلي مختلف الوظائف وجميع المستويات الإدارية (الإدارة العليا، والوسطى، والتنفيذية وشاغلي الوظائف التخصصية)، وبما يتناسب مع أهداف الجهات الحكومية مجتمعة وخطط واحتياجات بعض الجهات الحكومية المنفردة ويلبي الاحتياجات التدريبية لموظفيها.

واستعرض المجلس المشاريع التدريبية المزمع تنفيذها بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط وجامعة السلطان قابوس والهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (مبادرتا إقدام وإسناد) والبرامج التخصصية الممولة عن طريق شركات النفط العاملة بالسلطنة (مشروع دبلوم الموارد البشرية، والبرنامج التأسيسي لموظفي الجهاز الإداري للدولة، والمشروع الوطني لمنظومة الجدارات الوظيفية.

في ختام الاجتماع دشن معالي الشيخ وزير الخدمة المدنية، رئيس مجلس إدارة المعهد، بحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء المجلس الموقع الإلكتروني الجديد لمعهد الإدارة العامة والذي ينسجم مع هوية المعهد الجديدة وأهدافه وأنشطته، ويحقق رسالته في التواصل مع المهتمين والمختصين داخل وخارج السلطنة، ويمكن الجهات والأفراد من الحصول على خدماته بطلبها إلكترونيا، ويتميز بجمال التصميم وحداثته.